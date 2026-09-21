به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعد از ظهر دوشنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: تعیین تکلیف پروژههای حیاتی استان از جمله جابهجایی بیمارستان ۲۲ بهمن و تکمیل ساختمان الحاقی بیمارستان شهید رجایی با تأمین منابع باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت ناوگان اورژانس استان افزود: با پیگیریهای صورت گرفته در سال گذشته ۱۱ دستگاه آمبولانس وارد استان شد و برای تأمین ۱۶ دستگاه آمبولانس مورد نیاز دیگر، نیازمند ورود جدی استان هستیم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: رایزنیهای ما با اورژانس استان در جریان است و انتظار میرود برای تحقق این هدف، تمامی ظرفیتهای استان پای کار بیایند.
محمدبیگی همچنین با اشاره به تأثیر سیاستهای کلان ارزی و وضعیت بدهی بیمهها بر هزینههای درمان گفت: این شرایط موجب افزایش سهم پرداخت از جیب مردم شده است و ما بارها در کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق با شیوههای اجرایی فعلی در سیاستگذاریهای کلان دارو، بدهی بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی مخالفت کردهایم.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و فناورانه استان قزوین بیان کرد: با توجه به پروژه «چشمه نور»، موقعیت استراتژیک قزوین در چهارراه جهانی و زیستبوم علمی غنی استان، میتوانیم بازوی قدرتمند وزارت بهداشت در حوزه فناوری و «هاب علم و فناوری سلامت» کشور باشیم.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان پیشنهاد کرد: در کنار دانشکده داروسازی، ایجاد «دانشکده علوم و فناوریهای نوین پزشکی» نیز در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار گیرد.
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