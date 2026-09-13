خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مدیریت شهری قزوین در دوره ششم با چالشهای متعددی روبهرو بود؛ اختلاف و جدال میان شورای شهر و شهرداری در مقاطع مختلف، بر عملکرد هر دو نهاد سایه انداخت و سرانجام پس از ماهها کشمکش درباره وضعیت شهردار وقت، موضوع بازنشستگی مهدی صباغی با ورود و پیگیری استانداری وارد مرحله تازهای شد.
در نهایت با ابلاغ وزیر کشور در تیرماه امسال، صباغی از شهرداری قزوین کنار رفت و شورای شهر، سرپرست شهرداری را برای اداره این مجموعه انتخاب کرد.
اکنون اما شورای شهر قزوین با چالش تازهای مواجه است؛ انتخاب شهرداری که باید سکان مدیریت شهری را در شرایطی در دست بگیرد که هنوز زمان دقیق برگزاری انتخابات شورای هفتم شهر مشخص نیست و طبیعتاً درباره مدت زمان حضور شهردار جدید نیز ابهام وجود دارد.
با این حال، اعضای شورای شهر بررسی گزینههای تصدی شهرداری قزوین را آغاز کردهاند و بر اساس گمانهزنیهای مطرحشده، بیش از هفت گزینه برای این مسئولیت مورد توجه قرار گرفتهاند؛ گزینههایی با سوابق و رویکردهای متفاوت که هنوز مشخص نیست شورای شهر بر اساس چه سازوکار و معیارهایی قرار است به گزینه نهایی برسد.
علمی؛ گزینهای از بدنه شهرداری
در میان گزینههای مطرحشده، سیدمحمد علمی که در حال حاضر سرپرستی شهرداری قزوین را بر عهده دارد، یکی از جدیترین گزینهها برای تصدی این مسئولیت محسوب میشود.
علمی دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری است و سابقه مسئولیت واحد شهرسازی منطقه سه شهرداری، قائممقامی و معاونت منطقه یک شهرداری قزوین و معاونت فنی شهرداری را در کارنامه دارد.
او در میان گزینههای مطرحشده، تنها گزینهای است که از بدنه شهرداری قزوین برخاسته و با ساختار و فرآیندهای مدیریتی این مجموعه آشنایی مستقیم دارد.
البته علمی مخالفانی نیز در مجموعه شهرداری دارد و همین موضوع میتواند یکی از چالشهای پیش روی او برای رسیدن به کرسی شهرداری باشد؛ با این حال، با توجه به ترکیب فعلی شورای شهر، برخی او را یکی از گزینههای دارای بیشترین شانس برای تصدی شهرداری قزوین میدانند.
رجحانی؛ چهرهای عمرانی با سابقه مدیریت در قزوین
مهدی رجحانی دیگر گزینهای است که این روزها نامش در گمانهزنیهای مربوط به شهرداری قزوین مطرح شده است.
رجحانی متولد ۱۳۶۰ در قزوین است و در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مهندسی عمران در دانشگاه تهران تحصیل کرده و رتبه نخست آزمون دکتری سال ۱۳۸۴ در رشته مکانیک خاک را به دست آورده است.
عضویت در هیئت علمی دانشگاه شاهد و ریاست هیئتمدیره هلدینگ ساختمانی بنیاد مستضعفان از جمله سوابق مدیریتی اوست؛ اما آنچه موجب شناختهشدن بیشتر وی در میان مردم و مدیران قزوین شده، سه سال حضورش در سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در دولت شهید رئیسی است.
رجحانی در این دوره به عنوان مدیری عمرانی و اجرایی شناخته شد و کارنامهای در مدیریت استان از خود به جا گذاشت. چهره مطالبهگر، ضدفساد و انقلابی نیز از جمله ویژگیهایی است که در توصیف این گزینه مطرح میشود.
علوی؛ گزینهای تکراری با سابقه مدیریت شهری
مازیار علوی نیز یکی از گزینههای ثابت گمانهزنیها در دورههای مختلف انتخاب شهردار قزوین بوده است؛ نامی که در این دوره نیز بار دیگر مطرح شده و به نظر میرسد این بار جدیتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
علوی متولد ۱۳۵۴ است و دکترای تخصصی کارآفرینی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دارد. او سابقه فعالیت به عنوان مدیر نمونه شهرداری تهران، مسئولیت در سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در حوزه امور مجلس و استانها، مدیر حقوقی بینالملل فنی و حرفهای، رئیس مرکز سامانه مدیریت شهری شهرداری تهران، معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری منطقه پنج تهران و مشاور اقتصادی بنیاد شهید را در کارنامه دارد.
نمایندگی شهردار تهران در هیئتهای امنای اماکن تاریخی، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مناطق پنج و ۱۶ تهران، معاونت ارزشیابی مدیران اداره کل انتصابات شهرداری تهران، مشاور مدیریت شهری و گردشگری و مدیرعاملی مؤسسه روزنامه همشهری از دیگر سوابق مدیریتی علوی است.
او از گزینههای بومی قزوین محسوب میشود و نامش در دورههای مختلف انتخاب شهردار مطرح شده است؛ با این حال، در این دوره به نظر میرسد رقابت او با سایر گزینهها جدیتر از گذشته دنبال میشود.
غلامحسن اسلامی صدر؛ گزینهای با سابقه مدیریت شهری و سیاسی
اسلامی صدر نیز یکی دیگر از گزینههای مطرحشده برای تصدی شهرداری قزوین است؛ چهرهای که از او به عنوان یکی از مدیران و چهرههای سیاسی خوشنام و ضد فساد سالهای اخیر استان قزوین یاد میشود.
این چهره اصولگرا در دوره قبل نیز نامزد تصدی شهرداری قزوین بود، اما در نهایت نتوانست نظر اعضای شورای شهر را برای رسیدن به این جایگاه جلب کند.
مدیریت شهرداری منطقه یک قزوین، مدیریت در استانداری قزوین در دولت احمدینژاد، مسئولیت مجموعه نبویه وابسته به دفتر نماینده ولیفقیه در استان قزوین و هشت ماه سرپرستی فرمانداری قزوین در دولت شهید رئیسی از جمله سوابق اوست.
مهدیخانی؛ گزینهای که باید از شورا خارج شود
مهدی مهدیخانی، عضو شورای شهر ششم قزوین، نیز در میان گزینههای مطرحشده برای شهرداری قرار دارد؛ موضوعی که انتخاب او را با یک چالش حقوقی و مدیریتی مواجه میکند.
مهدیخانی عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) و منشی شورای شهر قزوین است و در حالی نامش به عنوان گزینه شهرداری مطرح شده که برای دوره بعدی انتخابات شورای شهر ثبتنام نکرده است.
در صورت انتخاب او به عنوان شهردار، مهدیخانی باید از عضویت در شورای شهر استعفا دهد و در پی آن، ترکیب شورا نیز با تغییر مواجه خواهد شد. بنابراین باید دید آیا اعضای شورای شهر حاضر خواهند شد یکی از اعضای فعلی خود را به عنوان شهردار انتخاب کنند یا خیر.
اللهیاری؛ از منتقدان صباغی تا گزینه شهرداری
قاسم اللهیاری دیگر عضو شورای شهر ششم قزوین است که نامش در میان گزینههای شهرداری مطرح شده است.
اللهیاری با سابقه فعالیتهای فرهنگی، به عنوان یکی از چهرههای شناختهشده فرهنگی قزوین مطرح است و در سالهای اخیر نیز از منتقدان جدی عملکرد مهدی صباغی، شهردار پیشین قزوین، بوده است.
او بارها نسبت به عملکرد مدیریت وقت شهرداری انتقاد کرده و از نزدیک با بخشی از چالشهای دوره صباغی در شورای شهر مواجه بوده است.
اکنون پرسش این است که آیا شورای شهر قزوین حاضر خواهد شد سکان مدیریت بلدیه را به یکی از همکاران فعلی خود بسپارد یا ترجیح میدهد گزینهای خارج از ترکیب شورا را برای این مسئولیت انتخاب کند.
نیکزاد؛ نامی بزرگ که ظاهراً تمایلی به شهرداری ندارد
اما یکی از نامهای مطرحشده در گمانهزنیهای اخیر، اکبر نیکزاد است؛ مدیری که سابقه ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری اردبیل، استانداری کهگیلویه و بویراحمد و معاونت عمرانی این استان را در کارنامه دارد.
نیکزاد برای قزوینیها نیز چهرهای ناشناخته نیست و دوره حضور او به عنوان معاون استانداری قزوین در دولت احمدینژاد همچنان در سوابق مدیریتی او مورد توجه قرار میگیرد.
با این حال، بر اساس برخی اخبار و واکنشهای تلفنی مطرحشده، نیکزاد تمایلی برای حضور در جایگاه شهردار قزوین ندارد و باید دید آیا نام او همچنان در فهرست گزینههای جدی باقی خواهد ماند یا از این رقابت کنار خواهد رفت.
حاجیسیدرضی؛ گزینهای دیگر از بدنه شهرداری
سیدمهدی حاجیسیدرضی نیز یکی دیگر از گزینههایی است که نامش در میان گزینههای مطرح برای شهرداری قزوین شنیده میشود.
برخی اعضای شورای شهر از حاجیسیدرضی به عنوان یکی از گزینههای تصدی شهرداری نام میبرند؛ مدیری که از نیروهای باسابقه بدنه شهرداری قزوین است و پیش از این مدیریت منطقه یک شهرداری قزوین را بر عهده داشته و اکنون مدیر منطقه سه شهرداری قزوین است.
حاجیسیدرضی نیز مانند سیدمحمد علمی از بدنه شهرداری قزوین محسوب میشود و سابقه مدیریتی او در مناطق مختلف شهرداری میتواند یکی از نقاط قوتش در رقابت برای تصدی شهرداری باشد.
اکنون باید دید آیا این گزینه میتواند در فرآیند انتخاب شهردار، نظر اعضای شورای شهر را از علمی و دیگر گزینههای مطرح به سمت خود جلب کند یا خیر.
دیزانی؛ گزینهای از جریان فرهنگی انقلاب
امیر دیزانی دیگر گزینهای است که نام او در میان گزینههای مطرح برای تصدی شهرداری قزوین به گوش میرسد.
دیزانی از نیروهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان قزوین محسوب میشود و حتی در مقطع انتخاب استاندار قزوین در دولت سیزدهم نیز نام او به عنوان یکی از گزینههای مطرح برای این مسئولیت مطرح شده بود؛ هرچند در نهایت این اتفاق رخ نداد.
مدیریت جهاد دانشگاهی قزوین، معاونت میراث فرهنگی استان قزوین، فعالیت در حوزه فرهنگی و همچنین سابقه فعالیتهای عمرانی در خارج از کشور از جمله سوابقی است که برای دیزانی مطرح میشود.
او از نیروهای انقلابی و خوشفکر استان قزوین شناخته میشود و انتخاب وی میتواند از منظر سیاسی و جریانی نیز معنادار باشد؛ چراکه شورای شهر با انتخاب چنین گزینهای عملاً میتواند سهم جریان اصولگرا و نیروهای انقلابی استان را در مدیریت شهری قزوین پررنگتر کند.
شهردار آینده قزوین چه کسی است؟
اکنون شورای شهر قزوین با مجموعهای از گزینهها مواجه است؛ مدیرانی از بدنه شهرداری، مدیران عمرانی و اجرایی، چهرههای سیاسی و فرهنگی و حتی اعضای فعلی شورای شهر.
اما مهمتر از نام گزینهها، هنوز یک پرسش اساسی بیپاسخ مانده است: معیار و سازوکار انتخاب شهردار آینده قزوین چیست؟
شورای شهر در شرایطی به دنبال انتخاب شهردار جدید است که از یک سو هنوز زمان دقیق انتخابات شورای هفتم مشخص نیست و از سوی دیگر، شهردار آینده ممکن است برای دورهای نسبتاً کوتاه مسئولیت مدیریت شهری را بر عهده بگیرد.
در چنین شرایطی، انتخاب شهردار صرفاً به معنای پر کردن یک صندلی خالی در ساختمان بلدیه نیست؛ بلکه انتخاب فردی است که باید بتواند در مدت باقیمانده، مدیریت شهری قزوین را از فضای پرچالش سالهای اخیر عبور دهد و ثبات و انسجام را به مجموعه شهرداری بازگرداند.
حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت سیدمحمد علمی، سرپرست فعلی شهرداری قزوین، میتواند اعتماد اکثریت شورای شهر را به دست آورد یا اعضای شورا فردی خارج از بدنه فعلی شهرداری را برای نشستن بر صندلی شهرداری قزوین انتخاب خواهند کرد.
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