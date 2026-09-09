به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان روز دوشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان دستگاههای مرتبط با حوزه ازدواج دانشجویی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن شهید ابراهیم رئیسی ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
مهمترین دستور کار این جلسه، پیگیری و ارزیابی اجرای مصوبات نخستین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان بود. در این نشست، مسئولان با بررسی گزارشها و میزان پیشرفت اقدامات انجامشده، چارچوبها و پروتکلهای اجرایی و همچنین مصوبات جدیدی را برای تسهیل، ترویج و حمایت از ازدواج در میان جامعه دانشگاهی تصویب کردند.
بر اساس مصوبات این جلسه، شیوهنامه اجرایی ستادهای استانی ازدواج دانشگاهیان با هدف عملیاتیتر شدن سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان تصویب و مقرر شد برای اجرا به دستگاههای عضو ستاد و دبیرخانههای استانی ابلاغ شود.
همچنین دستگاههای عضو ستاد موظف شدند با توجه به مأموریتهای تعیینشده در سند، ظرفیتها و توانمندیهای خود را برای اجرای برنامهها و طرحهای عملیاتی و مشارکتی در حوزههای ترویجی، تسهیلگری، خدماتی و حمایتی، حداکثر ظرف یک ماه به دبیرخانه ستاد مرکزی اعلام کنند.
در ادامه، مقرر شد اعضای ستاد با توجه به حکم جدید ریاست ستاد از سوی رئیسجمهور، ضمن ابلاغ سند و شیوهنامه اجرایی به معاونتهای تحت امر خود، زمینه ارتباط دبیرخانه مرکزی و دبیرخانههای استانی با مجموعههای زیرمجموعه را با هدف مشارکت حداکثری فراهم کنند.
بر اساس دیگر مصوبات، حکم رئیس ستاد استانی با امضای مشترک رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و حکم نایبرئیس ستاد نیز با امضای مشترک رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان و وزیر کشور ابلاغ خواهد شد.
همچنین بر اساس بند (۲۴) ماده (۵) و به پیشنهاد رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مهرزاد حمیدی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، و قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان اعضای اصلی ستاد ازدواج دانشگاهیان انتخاب شدند.
بر اساس بند (۲۳) ماده (۵) و به پیشنهاد دبیر ستاد ازدواج دانشگاهیان، امیرحسین بانکیپور فاطمه محمدبیگی نیز به عنوان اعضای حقیقی ستاد ازدواج دانشگاهیان انتخاب شدند.
همکاری وزارت ورزش و جوانان برای ازدواج دانشجویی
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تکلیف وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل استانی این وزارتخانه برای همکاری در برگزاری جشن ازدواج دانشجویی، دورههای آموزشی واسطین و مشاوران ازدواج و کارگاههای آموزشی با موضوع ملاک و معیار انتخاب همسر بود. بر اساس این مصوبه، هزینههای این برنامهها نیز با هماهنگی دبیرخانه مرکزی ستاد ازدواج دانشگاهیان تأمین خواهد شد.
همچنین سازمان راهآهن موظف شد بنا بر درخواست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، هر ساله در بازه زمانی ۱۵ مهر تا ۱۵ اسفند نسبت به ایجاد و اختصاص ظرفیت قطارهای مناسب و ارزان برای اجرای برنامه «همسفر تا بهشت» ازدواج دانشجویی اقدام کند.
ایجاد نظام پایش جمعیتی دانشگاهیان
در بخش دیگری از مصوبات، به منظور ایجاد نظام پایش و برنامهریزی جمعیتی دانشگاهیان و اتخاذ تصمیمهای مبتنی بر داده، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و واحدهای تابعه موظف شدند اطلاعات جمعیتی، خانوادگی، ازدواج، فرزندآوری و زیرساختهای حمایتی مرتبط با اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان خود را مطابق فرمها و جداول استاندارد دبیرخانه ستاد جمعآوری و بهروزرسانی کنند.
این اطلاعات پس از صحتسنجی باید هر سال تا پایان تیرماه در اختیار دبیرخانه ستاد قرار گیرد و دبیرخانه نیز موظف است با تجمیع و تحلیل دادهها، گزارشهای دورهای را در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی ارائه کند.
همچنین وزارتخانههای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظف شدند ظرف مدت شش ماه، امکان تبادل دادههای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری دانشگاهیان را با سامانه دبیرخانه ستاد فراهم کنند.
تشکیل دو کارگروه تخصصی
به منظور استفاده حداکثری و هدفمند از ظرفیت اعضای ستاد ازدواج دانشگاهیان، تشکیل دو کارگروه تخصصی با دبیری مرکز ازدواج و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نیز به تصویب رسید.
این دو کارگروه شامل کارگروه تسهیلات، اشتغال، مسکن و خوابگاه متأهلی و کارگروه آموزشی، فرهنگی و رسانه خواهند بود.
همچنین مقرر شد وزارت کشور طی مکاتبهای، استانداران را به همکاری برای راهاندازی ستادهای استانی و حمایت از برنامههای ستاد ازدواج دانشگاهیان موظف کند.
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز موظف شد طی مکاتبهای، ائمه جمعه سراسر کشور را نسبت به همکاری و حمایت از ستاد ازدواج دانشگاهیان ترغیب و موظف کند.
پیشنهاد تغییر نام ستاد به «ستاد ازدواج و فرزندآوری دانشگاهیان»
در ادامه این جلسه مقرر شد به منظور تدقیق مصوبات ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان و هماهنگسازی پیشنهادهای دستگاههای عضو و مصوبات کارگروهها، کمیسیون معین بنا بر تدبیر دبیرخانه ستاد تشکیل شود.
همچنین وضعیت حضور و میزان همکاری اعضای ستاد ازدواج دانشگاهیان به دفتر رئیسجمهور گزارش خواهد شد.
در مهمترین مصوبه پایانی این جلسه نیز مقرر شد در راستای سیاستهای جمعیتی، نام «ستاد ازدواج دانشگاهیان» به «ستاد ازدواج و فرزندآوری دانشگاهیان» تغییر یابد و این پیشنهاد برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
نظر شما