به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ابک ظهر دوشنبه در نشست ستاد مناسب‌سازی معابر استان مرکزی اظهار کرد: ایجاد پیوند و هماهنگی مؤثر میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های مناسب‌سازی، از موازی‌کاری و دوباره‌کاری جلوگیری کرده و مانع از اتلاف منابع مالی می‌شود.

وی افزود: این هماهنگی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که تقسیم وظایف، اولویت‌بندی اقدامات و نحوه اجرای پروژه‌ها به‌صورت منسجم انجام گیرد و ظرفیت دستگاه‌ها در مسیر تحقق دسترسی عادلانه و ایمن توان‌خواهان به فضاهای عمومی به کار گرفته شود.

ابک تصریح کرد: مناسب‌سازی تعدادی از شعب بانکی، بدون توجه به پراکندگی جغرافیایی و توزیع خدمات در سطح شهر، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای شهروندان دارای معلولیت باشد و برنامه‌ریزی در این حوزه باید مبتنی بر توزیع متوازن شعب و تأمین دسترسی عادلانه توان‌خواهان به خدمات بانکی در مناطق مختلف اراک انجام شود.

وی ادامه داد: ضروری است نقشه استقرار و پراکندگی شعب بانک‌ها در شهر اراک تهیه و وضعیت دسترسی توان‌خواهان به خدمات بانکی در هر منطقه به‌صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود شهروندان دارای معلولیت برای دریافت خدمات بانکی با چه میزان محدودیت و مسافت مواجه هستند و نواقص موجود بر اساس اولویت و با تعیین زمان‌بندی مشخص، اصلاح شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تاکید کرد: وضعیت شعب با استفاده از فهرست‌های موجود و بازدیدهای میدانی ارزیابی و برای رفع نواقص، مهلت مشخص تعیین می‌شود و تمامی ادارات و اماکن پرتردد موظف به تجهیز و استانداردسازی آسانسورها هستند.

وی افزود: رویکرد جدید در مناسب‌سازی باید از اقدامات موردی و پراکنده عبور کرده و به ایجاد زنجیره‌ای یکپارچه از دسترسی ایمن در معابر، اماکن عمومی، خدمات بانکی و دستگاه‌های اجرایی منجر شود؛ به‌گونه‌ای که نتیجه اقدامات برای توان‌خواهان در زندگی روزمره قابل مشاهده و ارزیابی باشد.

ابک بیان کرد: تداوم پایش میدانی و مطالبه اجرای مصوبات می‌تواند فاصله میان تصمیمات اداری و نیازهای واقعی توان‌خواهان را کاهش دهد و دستگاه‌های مسئول را به سمت رفع موانع موجود در مسیر تردد و دریافت خدمات عمومی سوق دهد.