به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه سرپرست انجمن هنرهای تجسمی استان با حضور مدیرکل و معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.
این جلسه به ریاست میثم محتشمآرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، برگزار شد و ضمن قدردانی از تلاشهای ستار ولینژاد در دوران تصدی مسئولیت انجمن هنرهای تجسمی، شمس هنامی به عنوان سرپرست جدید این انجمن معرفی و منصوب شد.
تأکید بر نقش انجمنهای هنری در توسعه فرهنگ و هنر
میثم محتشمآرا در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش انجمنهای هنری در تعالی فرهنگ و هنر استان اظهار کرد: انجمن هنرهای تجسمی یکی از ارکان مهم بدنه هنری استان است و انتظار میرود سرپرست جدید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تعامل با هنرمندان این عرصه، مسیر پویایی و توسعه هنرهای تجسمی در لرستان را با قوت ادامه دهد.
معرفی سرپرست جدید انجمن هنرهای تجسمی لرستان
در این مراسم، ضمن تقدیر از ستار ولینژاد، شمس هنامی به عنوان سرپرست جدید انجمن هنرهای تجسمی لرستان معرفی شد.
در این جلسه رضا نیازی، معاون هنری، محمد گودرزیکیا، معاون توسعه مدیریت و منابع، تیمور احمدوند، مدیر حراست، حسین محسنیزاده، بازرس و سید مصطفی جهانبخت، مسئول مؤسسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز حضور داشتند.
گفتنی است پیش از این، ستار ولینژاد مسئولیت ریاست انجمن هنرهای تجسمی لرستان را بر عهده داشت.
نظر شما