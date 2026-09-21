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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

تحصن ۳ روزه اعضای هیئت‌علمی در اعتراض به بلاتکلیفی کدهای استخدامی

تحصن ۳ روزه اعضای هیئت‌علمی در اعتراض به بلاتکلیفی کدهای استخدامی

چند ده نفر از اعضای هیئت‌علمی مشمول فراخوان‌های سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی کدهای استخدامی خود، طی سه روز متوالی در سازمان برنامه و بودجه تحصن کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند ده نفر از اعضای هیئت‌علمی مشمول فراخوان‌های سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی کدهای استخدامی خود، طی سه روز متوالی در سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند و خواستار تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی و انجام امضای موردنیاز شدند.

این اعضای هیئت‌علمی در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کردند که با وجود طی مراحل متعدد و زمان‌بر جذب، از جمله گزینش، مصاحبه و سایر مراحل اداری و تخصصی و همچنین تأیید فرآیند تلفیق، روند صدور کد استخدامی شماری از آنان همچنان متوقف مانده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این افراد، فهرست اعضای هیئت‌علمی مشمول برای ادامه مراحل اداری و صدور کد استخدامی نیازمند امضای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، است؛ امضایی که تاکنون انجام نشده و همین مسئله موجب تداوم بلاتکلیفی آنان شده است.

به گفته این اعضای هیئت‌علمی، فهرست آنان از سوی وزارت علوم و سازمان اداری و استخدامی تأیید شده و بودجه مربوط نیز در مراحل آموزش و تلفیق سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است، اما روند صدور کدهای استخدامی همچنان در انتظار انجام امضای موردنیاز است.

در اعتراض به ادامه این وضعیت، چند ده نفر از اعضای هیئت‌علمی طی سه روز متوالی در سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند و خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت استخدامی خود شدند. آنان تأکید دارند که پس از طی مراحل مربوط به فراخوان و تأیید فرآیند تلفیق، انتظار می‌رود مراحل نهایی صدور کد استخدامی نیز بدون وقفه انجام شود.

این افراد همچنین با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی، اعلام کردند که ادامه بلاتکلیفی شغلی، فشار اقتصادی مضاعفی بر آنان وارد کرده و نگرانی‌هایی را درباره آینده شغلی‌شان ایجاد کرده است.

اعضای تجمع اعلام کرده‌اند تا زمان تعیین تکلیف فهرست و انجام امضای موردنیاز، پیگیری‌های خود را ادامه خواهند داد و خواستار آن هستند که رئیس سازمان برنامه و بودجه با امضای فهرست، زمینه ادامه فرآیند صدور کدهای استخدامی را فراهم کند.

به گفته این اعضای هیئت‌علمی، مطالبه اصلی آنان تعیین تکلیف فهرست، انجام امضای موردنیاز و پایان دادن به بلاتکلیفی کدهای استخدامی است و تا زمان حل این مسئله، پیگیری‌های خود را ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6953666
زهرا سیفی

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    نظرات

    • احمد IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      16 1
      پاسخ
      واقعا چرا باید یک مسئول اینقدر بی مسئولیت باشه؟ واقعا اقای پورمحمدی شرایط این افراد را درک میکنند؟ چرا اقای وزیر شخصا برای حل این مشکل اقدام نمی کنند؟ تو رو خدا این مشکل را حل کنید
    • Sam IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      9 2
      پاسخ
      سلام متاسفانه حقوق بسیاری از نخبگان این کشور در حال پایمال شدن است و تنها دلیل آن سیاسی است، چون جذب در دولت قبل انجام شده است
    • نوید IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      4 1
      پاسخ
      عدم پاسخگویی
    • مریم IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      10 2
      پاسخ
      از سال ۴۰۲ منتظریم رسمی مشغول به کار شویم و از حالت حق التدریس دربیاییم، از مهر سال گذشته با ابلاغ کلاس داشتیم و وعده دادند یک ماه بعد از ابلاغ کد استخدام صادر میشود. یک سال گذشته و هنوز بلاتکلیفیم!
    • محمد IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      10 2
      پاسخ
      آقای پور محمدی رییس سازمان برنامه و بودجه واقعا چرا نامه تامین اعتبار اعضای هیئت علمی را امضا نمی کنند؟ این همه درس خوندیم تهش هیچی به هیچی در فراخوان رسمی شرکت کردیم، دو سال هست از کار بیکار شدیم، هنوز هم هیچی
      • ت س IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
        1 14
        چون این افزایش کاملا غیر قانونی و غیر منطقی و خارج از عدالت است
    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      3 14
      پاسخ
      اگر هیا ت علمی اعتراض می کند اخراجشان کنید . وافراد واجد صلاحیت وبهترین که صلاحیتشان بهتر است را استخدام کنید .
      • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
        5 1
        اگر خودت هم چند سال بدون حقوق کار می کردی این حرف رو می زدی؟
      • حسین IR ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        0 0
        سلام بزرگوار چقدر خوب قضاوت میکنید مگه میشه اعضای هیات علمی را به دلیل مطالبه گری و احقاق حق اخراج کرد؟! این بنده خداها سه سال هست که استخدام شدند و دارن بدون حقوق کار میکنن. خودت رو بذار جای این گروه بعد قضاوت کن. اگر افرادی مثل حضرتعالی مسئولیت های این نظام را به دست بگیرن، خیلی زود همه چی رو نابود میکنن
      • الله ربنا IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        0 0
        دوست عزیز اگر خودت رو جای این جماعت نخبه بذاری که چند سال بدون حقوق دارن کار میکنند این حرف رو نمی زدی
      • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        0 0
        دوست عزیز کدوم افزایش حقوق اول متن خبر رو بخون بعد. اینها کد استخدامی ندارن و دو سه سال بدون حقوق با حقوق حق‌التدریس دارن زندگی می کنند یعنی ترمی که ۴ ماه است ماکسیمم ۱۰ میلیون . من خودم هم این مشکل رو داشتم زندگی ام رو به هم خورده بود و بعد از دو سال کدم آمد اونهایی که این راه رو رفتن وضعیت این ها رو درک می کنند. اینها تا ۳۰ سالگی اونهم کمش بدون حقوق درس خوندن‌ کمی منصف باشیم تو رو خدا
    • آزاد IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      11 2
      پاسخ
      یکی از علت های خروج اعضای هیئت علمی و تحصیل کرده ها در کشور همین بلاتکلیفی آنهاست
    • کسری IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      12 0
      پاسخ
      ده سال است که حق التدریسم، سه سال است که در فراخوان ۱۴۰۲ پذیرش گرفتم، و یکسال است رسما شروع به کار کرده ام، و تمام تعهدات آموزشی و پژوهشی و ساعات حضور یک عضو هیئت علمی را دارم عینا رعایت میکنم و انجام میدهم اما دریغ از اینکه آقای پورمحمدی با این تصمیم یکطرفه خودش، تمام زندگی من و ۴۴۱ خانواده دیگر را به نابودی کشانده، شروع ترم جدید تحصیلی است،نمیدانم آیا با این وضعیت اصلا میتوانم در کلاس های درسم حاضر شوم، آیا میتوانم دست به قلم شوم و به پژوهش فکر کنم و صدها افسوس دیگر که زندگی ام را نابود کرده

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