به گزارش خبرنگار مهر، چند ده نفر از اعضای هیئت‌علمی مشمول فراخوان‌های سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی کدهای استخدامی خود، طی سه روز متوالی در سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند و خواستار تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی و انجام امضای موردنیاز شدند.

این اعضای هیئت‌علمی در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کردند که با وجود طی مراحل متعدد و زمان‌بر جذب، از جمله گزینش، مصاحبه و سایر مراحل اداری و تخصصی و همچنین تأیید فرآیند تلفیق، روند صدور کد استخدامی شماری از آنان همچنان متوقف مانده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این افراد، فهرست اعضای هیئت‌علمی مشمول برای ادامه مراحل اداری و صدور کد استخدامی نیازمند امضای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، است؛ امضایی که تاکنون انجام نشده و همین مسئله موجب تداوم بلاتکلیفی آنان شده است.

به گفته این اعضای هیئت‌علمی، فهرست آنان از سوی وزارت علوم و سازمان اداری و استخدامی تأیید شده و بودجه مربوط نیز در مراحل آموزش و تلفیق سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است، اما روند صدور کدهای استخدامی همچنان در انتظار انجام امضای موردنیاز است.

در اعتراض به ادامه این وضعیت، چند ده نفر از اعضای هیئت‌علمی طی سه روز متوالی در سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند و خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت استخدامی خود شدند. آنان تأکید دارند که پس از طی مراحل مربوط به فراخوان و تأیید فرآیند تلفیق، انتظار می‌رود مراحل نهایی صدور کد استخدامی نیز بدون وقفه انجام شود.

این افراد همچنین با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی، اعلام کردند که ادامه بلاتکلیفی شغلی، فشار اقتصادی مضاعفی بر آنان وارد کرده و نگرانی‌هایی را درباره آینده شغلی‌شان ایجاد کرده است.

اعضای تجمع اعلام کرده‌اند تا زمان تعیین تکلیف فهرست و انجام امضای موردنیاز، پیگیری‌های خود را ادامه خواهند داد و خواستار آن هستند که رئیس سازمان برنامه و بودجه با امضای فهرست، زمینه ادامه فرآیند صدور کدهای استخدامی را فراهم کند.

به گفته این اعضای هیئت‌علمی، مطالبه اصلی آنان تعیین تکلیف فهرست، انجام امضای موردنیاز و پایان دادن به بلاتکلیفی کدهای استخدامی است و تا زمان حل این مسئله، پیگیری‌های خود را ادامه خواهند داد.