به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم دریای سرخ عربستان سعودی، ششمین دوره خود را که قرار بود از ۳ تا ۱۲ دسامبر (۱۲ تا ۲۱ آذر) برگزار شود، لغو کرد.
بیانیه منتشر شده از سوی این رویداد اعلام کرد که این جشنواره به زمان دیگری موکول نمیشود و دوره بعدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: این تصمیم پس از بررسی ملاحظات متعدد از جمله الزامات لجستیکی مربوط به برگزاری یک رویداد بینالمللی در این مقیاس، گرفته شده است.
اوایل امسال مسابقه اتومبیلرانی جایزه بزرگ فرمول یک عربستان که قرار بود از ۱۷ تا ۱۹ آوریل در پیست کورنیش جده برگزار شود، به دلیل پیامدهای جنگ در ایران لغو شد. همچنین عربستان سعودی در حال حاضر با تشدید شدید درگیری با حوثیهای یمن که چندین شهر عربستان را هدف قرار دادهاند، روبهرو است.
جشنواره و بازار دریای سرخ سال ۲۰۱۹ تأسیس شد و اولین دوره آن سال ۲۰۲۰، دو سال پس از لغو ممنوعیت ۳۵ ساله سینماهای عربستان برگزار شد. این رویداد از آن زمان به سنگ بنای جاهطلبی عربستان سعودی برای تبدیل شدن به یک مرکز بزرگ بینالمللی فیلم و تلویزیون تبدیل شده است که به نوبه خود به عنوان قطب استراتژی ۲۰۳۰ این کشور با هدف باز کردن کشور و تغییر اقتصاد از وابستگی به نفت، تبلیغ میشود.
سال پیش شان بیکر ریاست هیئت داوران جشنواره دریای سرخ را بر عهده داشت که میزبان چهرههایی چون داکوتا جانسون، اوما تورمن، آنا د آرماس، کوئین لطیفه، وین دیزل و مایکل کین بود.
سوال بزرگ اکنون این است: فیلمهای عربی که قرار بود اولین نمایش منطقهای خود را در دریای سرخ داشته باشند، اکنون در کدام جشنواره خاورمیانه اکران میشوند؟
جشنواره فیلم مراکش که از ۲۰ تا ۲۸ نوامبر برگزار میشود - و همچنین دارای یک بازار منطقهای قوی است - به یقین مکان بعدی نمایش برخی از این عناوین خواهد بود. گزینههای دیگر برای اولین نمایشهای منطقهای، جشنواره فیلم دوحه خواهد بود که از ۱۹ تا ۲۷ نوامبر، تقریباً همزمان با مراکش، برگزار میشود. همچنین جشنواره فیلم الجونه مصر که از ۱۵ تا ۲۳ اکتبر برگزار میشود و جشنواره فیلم قاهره که از ۱۱ تا ۲۰ نوامبر برگزار میشود، دیگر گزینههای جایگزین هستند.
وقفه یک ساله جشنواره دریای سرخ خبر بدی برای صنعت فیلم عرب است، اما در عین حال شاید برای مدیر جدیدش فیصل بالطیور فرصت مناسبی برای پیکربند جدید ایجاد کند. وی به عنوان اولین رئیس سینما «اثرا» که توسط شرکت نفت آرامکو عربستان تأمین مالی میشود و سپس با تأسیس و اداره توزیعکننده سعودی «سینهویوز فیلمز» که بزرگترین کتابخانه فیلمهای سعودی را دارد و همچنین با داشتن سمت مدیرعاملی در «مووی استودیوز»، بازوی تولید بزرگترین زنجیره سینمایی عربستان سعودی، شناخته میشود.
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