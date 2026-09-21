اجرای مانور طرح «مهتاب» جهت صیانت از انرژی برق در شمال استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای بیست‌ و پنجمین مرحله مانور طرح «مهتاب» از ابتدای سال جاری تا ۲۷ شهریورماه گفت: این مانورها با رویکرد پایش میدانی شبکه، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، ارتقای دقت اندازه‌گیری و صیانت از انرژی برق در مناطق مختلف شمال استان کرمان اجرا شده است.

وی با تشریح دستاوردهای ۲۵ مرحله اجرای طرح مهتاب اظهار کرد: در این مدت، ۷ هزار و ۴۰۵ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۳ هزار و ۷۰ مورد انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است که این اقدامات در راستای کاهش تلفات، ساماندهی مصرف و ارتقای ایمنی شبکه انجام شده است.

وی افزود: یکی از محورهای مهم این مانورها، شناسایی و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات اندازه‌گیری بوده که بر این اساس، ۷ هزار و ۱۰۲ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۲۶ هزار و ۶۲۰ متر کابل نیز جمع‌آوری شده است.

قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ادامه داد: در جریان ۲۵ مرحله مانور طرح مهتاب، ۱۴۳ مجتمع بین‌راهی، ۵ هزار و ۶۰۳ مرکز تجاری، ۶۰۳ اداره و بانک و یک‌ هزار و ۴۱۹ مسجد و مرکز مذهبی مورد بازدید و پایش قرار گرفته‌اند.

محسنی، با اشاره به تداوم برخورد با مصارف غیرمجاز در حوزه استخراج رمز ارز گفت: در این طرح، از ۲۰ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز، یک‌هزار و ۱۰۱ دستگاه رمزارز جمع‌آوری شده است که این اقدام در راستای جلوگیری از مصرف غیرمجاز انرژی و صیانت از پایداری شبکه برق انجام شده است.

وی یکی دیگر از دستاوردهای مهم طرح مهتاب را میزان انرژی احصاشده عنوان کرد و افزود: انرژی احصاشده ناشی از تعویض کنتورهای معیوب و جمع‌آوری برق غیرمجاز به ۷۲.۰۵ میلیون کیلووات‌ساعت رسیده است؛ رقمی که بیانگر حجم قابل توجه اقدامات میدانی و نظارتی انجام‌شده در قالب این طرح است.

قائم‌ مقام شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با تأکید بر تداوم اجرای طرح مهتاب تصریح کرد: این مانورها صرفاً به برخورد با مصارف غیرمجاز محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، پایشی و اصلاحی را دربرمی‌گیرد و هدف نهایی آن، صیانت از شبکه برق، کاهش تلفات، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین برق پایدار برای مشترکان است.

محسنی، خاطرنشان کرد: استمرار این اقدامات با حضور نیروهای عملیاتی و نظارتی در نقاط مختلف شمال استان، زمینه شناسایی سریع‌تر نارسایی‌ها، اصلاح وضعیت انشعابات و تجهیزات اندازه‌گیری و مدیریت دقیق‌تر مصرف انرژی را فراهم می‌کند.