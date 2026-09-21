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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

اجرای مانور طرح «مهتاب» جهت صیانت از انرژی برق در شمال استان کرمان

اجرای مانور طرح «مهتاب» جهت صیانت از انرژی برق در شمال استان کرمان

کرمان- قائم مقام توزیع برق شمال کرمان گفت: مانور طرح «مهتاب» برای شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، ارتقای دقت اندازه‌گیری و صیانت از انرژی برق در مناطق مختلف شمال این استان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای بیست‌ و پنجمین مرحله مانور طرح «مهتاب» از ابتدای سال جاری تا ۲۷ شهریورماه گفت: این مانورها با رویکرد پایش میدانی شبکه، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، ارتقای دقت اندازه‌گیری و صیانت از انرژی برق در مناطق مختلف شمال استان کرمان اجرا شده است.

وی با تشریح دستاوردهای ۲۵ مرحله اجرای طرح مهتاب اظهار کرد: در این مدت، ۷ هزار و ۴۰۵ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۳ هزار و ۷۰ مورد انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است که این اقدامات در راستای کاهش تلفات، ساماندهی مصرف و ارتقای ایمنی شبکه انجام شده است.

وی افزود: یکی از محورهای مهم این مانورها، شناسایی و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات اندازه‌گیری بوده که بر این اساس، ۷ هزار و ۱۰۲ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۲۶ هزار و ۶۲۰ متر کابل نیز جمع‌آوری شده است.

قائم‌مقام شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ادامه داد: در جریان ۲۵ مرحله مانور طرح مهتاب، ۱۴۳ مجتمع بین‌راهی، ۵ هزار و ۶۰۳ مرکز تجاری، ۶۰۳ اداره و بانک و یک‌ هزار و ۴۱۹ مسجد و مرکز مذهبی مورد بازدید و پایش قرار گرفته‌اند.

اجرای مانور طرح «مهتاب» جهت صیانت از انرژی برق در شمال استان کرمان

محسنی، با اشاره به تداوم برخورد با مصارف غیرمجاز در حوزه استخراج رمز ارز گفت: در این طرح، از ۲۰ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز، یک‌هزار و ۱۰۱ دستگاه رمزارز جمع‌آوری شده است که این اقدام در راستای جلوگیری از مصرف غیرمجاز انرژی و صیانت از پایداری شبکه برق انجام شده است.

وی یکی دیگر از دستاوردهای مهم طرح مهتاب را میزان انرژی احصاشده عنوان کرد و افزود: انرژی احصاشده ناشی از تعویض کنتورهای معیوب و جمع‌آوری برق غیرمجاز به ۷۲.۰۵ میلیون کیلووات‌ساعت رسیده است؛ رقمی که بیانگر حجم قابل توجه اقدامات میدانی و نظارتی انجام‌شده در قالب این طرح است.

قائم‌ مقام شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با تأکید بر تداوم اجرای طرح مهتاب تصریح کرد: این مانورها صرفاً به برخورد با مصارف غیرمجاز محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، پایشی و اصلاحی را دربرمی‌گیرد و هدف نهایی آن، صیانت از شبکه برق، کاهش تلفات، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین برق پایدار برای مشترکان است.

محسنی، خاطرنشان کرد: استمرار این اقدامات با حضور نیروهای عملیاتی و نظارتی در نقاط مختلف شمال استان، زمینه شناسایی سریع‌تر نارسایی‌ها، اصلاح وضعیت انشعابات و تجهیزات اندازه‌گیری و مدیریت دقیق‌تر مصرف انرژی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6954244

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