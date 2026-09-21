آغاز سال تحصیلی در خارگ؛ مدارس جزیره آماده هستند

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مدارس جزیره خارگ آماده میزبانی از دانش‌آموزان شده‌اند و جشن شکوفه‌ها نیز با هدف ایجاد فضایی شاد و بانشاط برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی برگزار می‌شود.

وی افزود: بازگشایی مدارس، آغاز فصل جدیدی از تلاش، یادگیری و رشد دانش‌آموزان است و در این مسیر فراهم کردن محیطی امن، آرام و بانشاط برای تحصیل فرزندان جزیره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در توسعه آینده جزیره گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط باید در کنار آموزش و پرورش برای رفع مسائل و فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی دانش‌آموزان همکاری کنند.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: امیدواریم سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان خارگ، سالی همراه با موفقیت، نشاط و پیشرفت باشد و شاهد حضور پررنگ و بانشاط دانش‌آموزان در مدارس جزیره باشیم.