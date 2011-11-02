به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، مراسم افتتاحیه رسمی دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی بعدازظهر امروز، چهارشنبه 11 آبان ماه در سالن 9 دی شهر بوشهر آغاز شد.

در ابتدای این مراسم سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه بوشهر در سخنانی بیداری اسلامی در تمامی کشورهای جهان را افتخاری برای انقلاب اسلامی نامید و گفت: این حرکت‌ها امروز با شعار نه شرقی و نه غربی در حال رخ دادن است که از شعارهای بنیادی انقلاب اسلامی است. ما سالهایی را به یاد می آوریم که اگر کسی می‌خواست خودش را مبارز بداند باید به شرق و غرب وصل می‌شد، روزگاری که دین را افیون ملت‌ها می دانستند و اگر مسلمانی هم می‌خواست مبارزه کند به او عنوان مسلمان مبارز سوسیالیست می‌دادند اما امروز بیداری اسلامی با استقلال تمام و با شعار نه شرقی و نه غربی در حال گسترش است که اتفاق بسیار مبارکیست.

جمیری در ادامه با بیان اینکه امروز مارکس، لنین و استالین باید سر از قبر بیرون بیاورند تا ببینند دین چگونه پاسخگوی شرایط جهانی شده است، گفت: امروز دین است که می‌تواند به همه سوالات دنیا پاسخ دهد و این مایه افتخار ماست که اشتباهات فکری سران امپریالیسم را به رخ آنان می‌کشیم. امروز خود آمریکا که نابودکننده حکومت کمونیستی شوروی بود به دست جوانان مسلمان در سراسر جهان در حال اضمحلال است و این ثمره انقلاب اسلامیست.

در ادامه این مراسم آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر در سخنانی تاریخ مقاومت را با تاریخ حیات انسان همزمان دانست و گفت: انسان در طول حیات خود همواره مقاومت داشته است؛ چه مقاومت سخت در برابر حمله سخت دشمنانش و چه مقاومت نرم در برابر هجوم فکری دشمنان خود.

وی ادامه داد: با آغاز رسالت انبیا، مومنان و دین‌مداران همواره به مقاومت در برابر ظالمان و زورمداران پرداخته‌اند و خداوند نیز در قرآن به آنان وعده داده است که پیروزی در نهایت از آن آنان است.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: مقاومت یعنی قامت نشکستن، به هم نریختن و از هم نپاشیدن در برابر جبهه دین‌ستیزان. مقاومت گاهی با زبان و گاهی با سلاح و شعر محقق می‌شود که در این میان شعر مقاومت زیباترین و آسمانی‌ترین بیان انسانیست که می‌تواند مفهوم مقاومت را به جهانیان بشناساند.

صفایی بوشهری تأکید کرد: در سینه انبیا از ابتدای خلقت سرودن شعر و خلق کلام با معنا و محتوای مقاومت وجود داشته که در تاریخ اسلام نیز بسیار تکرار شده است. در اسلام هر کجا شعر مقاومت دیده‌ایم شعر تهاجم دشمنان نیز در مقابل آن به چشم خورده است لذا شعر مقاومت همواره در برابر تهاجم قرار داشته اما آنچه در این میان حاصل شده، نابودی تمام شاعران و اشعار تهاجمی دین‌ستیزانه و پایدار ماندن اشعار مقاومت اسلامی در جهان است.

وی همچنین افزود: امروز که آمریکا و استکبار جهانی در مقابل جبهه مقاومت اسلامی ایستادگی می‌کند شعر سلاحی است که می‌تواند ارزشهای اسلامی را بیدار کند و این همان نگاه عالی مقام معظم رهبری به شعر نیز هست.

آیت الله صفایی بوشهری در پایان خواستار حمایت از شاعران کشور به منظور ارائه محتوای حقیقی دین در قالب شعر به تمامی مردم ایران و جهان شد.

این مراسم در حال حاضر با شعرخوانی شاعران در مجتمع 9 دی بوشهر در حال پیگیریست.