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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تأکید پاکستان و فرانسه بر اهمیت اجرای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران

تأکید پاکستان و فرانسه بر اهمیت اجرای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران

وزرای خارجه پاکستان و فرانسه، بر اهمیت اجرای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران (تفاهم نامه اسلام‌آباد) تأکید کردند.

به گزاشر خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در خصوص موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی با یکدیگر رایزنی کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: وزرای امور خارجه پاکستان و فرانسه در این گفتگو، بر اهمیت اجرای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران (تفاهم نامه اسلام آباد) تأکید کردند.

وزارت امور خارجه پاکستان سپس اضافه کرد: وزرای خارجه دو کشور بر لزوم تضمین ایمنی کشتیرانی تأکید کردند.

درخواست وزرای امور خارجه پاکستان و فرانسه در خصوص «اجرای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران»، در حالیست که ۲ تجاوز ۱۲ روزه و ۳۹ روزه آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

کد مطلب 6954319

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      تفاهم نامه را متجاوزی که هیچ فشاری روی آن نبوده امضا کرده خودش هم نقض کرده مگرمیشه چراواقعیت نقض این پیمان را پنهان می کنید

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