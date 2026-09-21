به گزاشر خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در خصوص موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی با یکدیگر رایزنی کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: وزرای امور خارجه پاکستان و فرانسه در این گفتگو، بر اهمیت اجرای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران (تفاهم نامه اسلام آباد) تأکید کردند.

وزارت امور خارجه پاکستان سپس اضافه کرد: وزرای خارجه دو کشور بر لزوم تضمین ایمنی کشتیرانی تأکید کردند.

درخواست وزرای امور خارجه پاکستان و فرانسه در خصوص «اجرای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران»، در حالیست که ۲ تجاوز ۱۲ روزه و ۳۹ روزه آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.