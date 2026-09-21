به گزارش خبرگزری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز دوشنبه در تلاش برای دستاوردسازی دولت ترامپ و توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که تمامی شرکت‌ های هواپیمایی ایران از ۲۳ سپتامبر (چهارشنبه اول مهر ماه) فعالیت خود را متوقف خواهند کرد!

وزیر خزانه‌داری آمریکا بهانه این رویداد را تهدید ناشی از تحریم‌ های ثانویه علیه ارائه‌ دهندگان خدمات هوانوردی به شرکت‌ های هواپیمایی ایران ادعا کرد.

اسکات بسنت به شبکه سی‌ان‌بی‌سی مدعی شد که مقامات چینی در کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران «به‌ شدت دخیل» هستند!

وی با تکرار ادعاهای ضدایرانی پیشین مقامات آمریکایی مدعی شد که هر فرودگاهی که به هواپیماهای ایرانی سوخت‌ رسانی کند، خدمات فرود ارائه دهد یا برای آن‌ها بلیت بفروشد، با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی مبتنی بر دلار مواجه خواهد شد.

بسنت ادعا کرد که کشورش در حال انجام گفتگوهای سازنده‌ ای با مقامات مالی چین، از جمله «پان گونگ‌شنگ»، رئیس بانک مرکزی این کشور، در خصوص رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است!

این در حالیست که چین پیشتر تحریم‌ های «یک‌ جانبه» آمریکا را قاطعانه رد کرده و مدت‌ هاست که از حق خود برای تجارت عادی با شرکایی همچون ایران و روسیه دفاع کرده است.

سی ان ان خبر داد: سه‌ شنبه پیش و در پی کنفرانس مطبوعاتی وزیر خزانه داری آمریکا، وزارت امور خارجه چین متعهد شد که در برابر تهدیدهای تحریمی آمریکا، «تمامی اقدامات لازم» را برای صیانت از «حقوق و منافع مشروع» خود به کار گیرد.

«لین جیان»، سخنگوی این وزارتخانه، نیز سپس اظهار داشت: جنگ اقتصادی و فشار حداکثری کمکی به حل این مسئله نخواهد کرد؛ بلکه تنها موجب تشدید تنش‌ها و مناقشات، ایجاد خطرات سرایت بحران و اخلال در نظم اقتصادی و مالی جهانی خواهد شد.