به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی میرحسینی، دبیر شورای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت سیستان و بلوچستان، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت همبستگی میان شیعه و سنی اظهار داشت: حدود ۲۰ درصد شهدای استان در دوران دفاع مقدس از برادران اهل‌سنت بودند و در جنگ رمضان نیز ۴۰ درصد شهدای استان از میان اهل‌سنت بوده‌اند.

وی این آمار را نشانه‌ای از حضور و مشارکت مشترک مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در دفاع از کشور دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به این ظرفیت فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران سیستان و بلوچستان با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت می‌تواند در پاسخ به شبهات و ادعاهای غیرواقعی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی برای معرفی شهدای شیعه و سنی، تولید آثار هنری، استفاده از وصیت‌نامه شهدا و ثبت تاریخ شفاهی خانواده‌های شهدا ضروری است.

میرحسینی افزود: روایتگری درباره شهدا در مدارس و دانشگاه‌ها و معرفی الگوهای ایثار و مقاومت می‌تواند به انتقال درست واقعیت‌های تاریخی به نسل جوان و مقابله با روایت‌های نادرست کمک کند.