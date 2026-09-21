«نصرالله فخرمجدیان» فرماندار دورود شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان دورود با حضور سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، علیرضا بیرانوند مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، اعضای شورای تأمین، شورای اداری و جمعی از مسئولان شهرستان در محل فرمانداری دورود برگزار شد.

در این مراسم، «نصرالله فخرمجدیان» به‌عنوان فرماندار جدید شهرستان دورود معرفی و از خدمات «فریبا بهاری» در دوران سرپرستی فرمانداری این شهرستان تقدیر شد.

«فخرمجدیان» پیش از این به مدت چهار سال معاون برنامه‌ریزی فرمانداری دزفول و به مدت چهار سال نیز بخشدار مرکزی دزفول بوده است