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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

«نصرالله فخرمجدیان» فرماندار دورود شد

«نصرالله فخرمجدیان» فرماندار دورود شد

دورود- با حکم استاندار لرستان، «نصرالله فخرمجدیان» به‌عنوان فرماندار شهرستان دورود منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان دورود با حضور سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، علیرضا بیرانوند مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، اعضای شورای تأمین، شورای اداری و جمعی از مسئولان شهرستان در محل فرمانداری دورود برگزار شد.

«نصرالله فخرمجدیان» فرماندار دورود شد

در این مراسم، «نصرالله فخرمجدیان» به‌عنوان فرماندار جدید شهرستان دورود معرفی و از خدمات «فریبا بهاری» در دوران سرپرستی فرمانداری این شهرستان تقدیر شد.

«فخرمجدیان» پیش از این به مدت چهار سال معاون برنامه‌ریزی فرمانداری دزفول و به مدت چهار سال نیز بخشدار مرکزی دزفول بوده است

کد مطلب 6954358

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