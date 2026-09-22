روایت متناقض هلند و آمریکا درباره تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، روایت ۲ فرمانده و دریادار آمریکایی و هلندی در خصوص عبور کشتی ها از تنگه هرمز در نشست روتردام با یکدیگر تضاد داشت به طوری که جورج پاستور فرمانده نیروی دریایی هلند تاکید کرد که تردد کشتی ها در این گذرگاه مهم آبی کاملا فلج و متوقف شده است.

این در حالی است که مت کاواس یک دریادار آمریکایی در جریان نشست مذکور مدعی شد که این توصیف درست نیست.

وی در ادامه ادعای خود گفت که حرکت کشتی ها در تنگه هرمز ادامه دارد و مین ها از بین رفته اند.

کاواس در عین حال اعتراف کرد که ممکن است لفظ بستن تنگه هرمز تاحدی درست باشد و حملات ایران همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که رویترز و شرکت کپلر بارها اعلام کرده اند تعدادی کشتی های عبوری در تنگه هرمز نسبت به قبل از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران به شدت کاهش پیدا کرده است.