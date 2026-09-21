به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی نوشت که عربستان با فشارهای فزایندهای روبهرو است؛ این فشارها پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی و خطوط لوله نفت و حملات به پایگاههای نظامی و زیرساختهای انرژی افزایش یافته است. این در حالی است که انصارالله یمن دستاوردهای میدانی در ساحل غربی یمن کسب کرده و به تنگه بابالمندب، که یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی برای تجارت انرژی جهانی است، نزدیک شده است.
واشنگتنپست به نقل از دو مقام دولت مزدور یمن در عدن نوشت که درخواستهای کمک عدن از واشنگتن بیپاسخ مانده است.
این روزنامه به نقل از مایکل راتنی، سفیر آمریکا در عربستان بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، نوشت که عربستان «چندین دهه» روی شراکت نظامی خود با آمریکا سرمایهگذاری کرد، اما لحظهای که ریاض برای آن آماده شده بود فرا رسید، ولی واشنگتن آنطور که عربستان انتظار دارد، عمل نمیکند.
یک مقام بلندپایه در دولت ترامپ که خواست نامش فاش نشود، گفت که آمریکا بر حفاظت از «منافع اساسی امنیت ملی خود»، از جمله آزادی ناوبری در دریای سرخ متمرکز است. وی گفت که واشنگتن گفتوگوی مداومی با دولت عربستان و دولت عدن دارد، اما درباره درخواست کمک عربستان یا جزئیات تماس ترامپ با ولیعهد سعودی اظهار نظری نکرد.
بر اساس این گزارش، ریاض به دلیل اتکای فزاینده به مسیرهای صادرات نفت از طریق دریای سرخ، با فشارهای فزاینده ای روبه رو است؛ چرا که جنگ با ایران حرکت کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است. خط لوله نفت شرق به غرب عربستان که به مسیری حیاتی برای انتقال نفت به دریای سرخ تبدیل شده، همچنان پس از حمله هفته گذشته تا حد زیادی بسته است. در یمن، انصارالله مواضع خود را در ساحل غربی تقویت کرده و مناطق استراتژیک نزدیک بابالمندب را تحت کنترل گرفته است.
واشنگتن پست میافزاید که اهمیت بابالمندب برای عربستان از زمان اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز دوچندان شده است، زیرا ریاض اکنون بیشتر به انتقال نفت خود از طریق خط «شرق به غرب» به بنادر دریای سرخ و سپس صادرات آن از طریق گذرگاه دریایی واقع در ورودی جنوبی دریای سرخ متکی شده است. واشنگتنپست پیشتر هشدار داده بود که ترکیب اختلال در هرمز و تهدیدات علیه بابالمندب، مسیرهای صادرات نفت عربستان را با فشارهای همزمان مواجه میکند.
«اندرو لیبر»، پژوهشگر امور خاورمیانه در «بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی» معتقد است ترامپ در تلاش است از درگیری نظامی مستقیم اجتناب کند و این جنگ را یک مناقشه میان عربستان و انصار الله معرفی کند. این در حالی است که عربستان تصور می کرد که آمریکا در این جنگ به کمک آن خواهد شتافت.
لیبر معتقد است که عدم مداخله در جنگ به ویژه با توجه به اهمیت استراتژیک یمن و موقعیت آن در مسیرهای کشتیرانی بینالمللی هزینههای بالقوهای برای آمریکا در پی دارد.
از سوی دیگر، «احمد ناجی»، تحلیلگر ارشد امور یمن در «گروه بحران بینالمللی» گفت: یکی از چالشهایی که عربستان با آن مواجه است، عدم آمادگی آمریکا برای حمله به انصار الله بود.
ناجی افزود که عربستان نیازمند گسترش دامنه کشورهای درگیر در مدیریت این بحران، از جمله آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا است.
واشنگتنپست در پایان نوشت که عربستان خود را در برابر معادله امنیتی پیچیدهتری میبیند؛ معادلهای که شامل تهدیدات مستقیم علیه تأسیسات انرژی، اختلال در مسیرهای صادرات نفت و گسترش نفوذ انصار الله در سواحل دریای سرخ است. این در حالی است که واشنگتن، علیرغم تداوم مشارکت استراتژیک و نظامی دیرینه میان دو کشور، چندان آماده به نظر نمیرسد که مداخله نظامی گستردهای انجام دهد.
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