حضور بانوان پلیس راهور برای مدیریت ترافیک اطراف مدارس دخترانه تهران

خبرنگار مهر-گروه جامعه: با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، خیابانهای اطراف مدارس بهویژه در ساعات ابتدایی روز با افزایش حجم تردد خودروها مواجه میشوند. توقف خودروهای والدین، تردد سرویسهای مدارس و رفتوآمد دانشآموزان در مدارس پرتردد، علاوه بر ایجاد گرههای ترافیکی و افزایش زمان سفر شهروندان، میتواند با افزایش آلودگی صوتی و انتشار آلایندههای ناشی از تردد خودروها همراه باشد؛ موضوعی که عبور و مرور در این محدودهها را برای شهروندان دشوارتر میکند.
در همین راستا، پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ویژهای برای مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی در اطراف مدارس پرتردد پایتخت در نظر گرفته است.
سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای مدارس پرتردد اظهار کرد: ۲۶۰ مدرسه را شناسایی کردهایم که نیاز به توجه ویژه دارند و پیشبینیهای لازم برای حضور پلیس در مقابل این مدارس انجام شده است.
وی افزود: پلیس راهور تهران بزرگ در مقابل این مدارس در ساعات صبح و بعضاً اگر مدارس در بعدازظهر فعال باشند، مستقر میشود و ترددها را کنترل میکند و به عبارتی ایمنی را برای عزیزان فراهم میکند.
موسویپور ادامه داد: امسال در مقابل برخی از مدارس دخترانه ابتدایی نیز شاهد حضور بانوان پلیس راهور هستیم.
۸۱۳ مدرسه نیازمند اقدامات ایمنی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین در نشست خبری طرح «استقبال از مهر ۱۴۰۵» با اشاره به اقدامات انجامشده برای ارتقای ایمنی مدارس، از شناسایی مدارسی خبر داد که نیازمند اقدامات ترافیکی و ایمنسازی هستند.
وی با اشاره به اینکه در مجموع ۸۱۳ مدرسه نیازمند اقداماتی از جمله خطکشی، نصب تابلو و علائم، مناسبسازی مسیرهای عبور و مرور و سایر اقدامات ایمنی بودهاند، گفت: این مدارس شناسایی شدهاند و اقدامات لازم برای ایمنسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
موسویپور همچنین با اشاره به وضعیت ۲۰ مدرسه که نیازمند ایجاد محل مناسب برای پیاده و سوار شدن دانشآموزان بودند، اظهار کرد: برای این مدارس نیز اقدامات لازم انجام شده است تا روند ورود و خروج دانشآموزان با نظم و ایمنی بیشتری انجام شود.
استقرار پلیس در گلوگاههای ترافیکی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برنامهریزی پلیس برای مدیریت ترافیک در روزهای ابتدایی سال تحصیلی، از شناسایی گلوگاههای ترافیکی پایتخت نیز خبر داد و گفت: پلیس در نقاط مهم و معابر پرتردد حضور خواهد داشت تا از شکلگیری و تشدید گرههای ترافیکی جلوگیری کند.
بر اساس اعلام موسویپور، ۸۷ گلوگاه اصلی ترافیکی شناسایی شده است که نیروهای پلیس در این نقاط برای مدیریت تردد و روانسازی عبور و مرور مستقر خواهند شد.
با آغاز سال تحصیلی و افزایش سفرهای روزانه در پایتخت، حضور پلیس در محدوده مدارس پرتردد، گلوگاههای ترافیکی و معابر اصلی با هدف مدیریت جریان تردد، افزایش ایمنی دانشآموزان و کاهش اختلال در رفتوآمد شهروندان انجام میشود. در کنار استقرار نیروهای پلیس، اجرای اقدامات ایمنی در اطراف مدارس و حضور بانوان پلیس در مقابل برخی مدارس دخترانه ابتدایی نیز از جمله تمهیدات امسال برای مدیریت بهتر تردد در محدوده مدارس است.
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