حمله پهپادی گسترده‌ اوکراین به اولیانوفسک در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مقامات منطقه اولیانوفسک روسیه امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کردند: حمله پهپادی گسترده ای به این شهر در جریان است و سامانه های پدافند هوایی در حال مقابله با آن هستند.
مقامات منطقه اولیانوفسک روسیه ادامه دادند: در جریان دفع حمله پهپادی به این شهر، گزارش هایی از مجروح شدن افراد و آسیب به زیرساخت ها منتشر شده است.
در همین ارتباط، مقامات منطقه بلگورود نیز گفتند: در پی حمله نیروهای اوکراینی به این منطقه، یک غیرنظامی کشته و یک نفر دیگر مجروح شد.
فرماندار منطقه پرم روسیه هم اعلام کرد: حمله پهپادی به یک تأسیسات صنعتی، تلفات جانی در پی نداشت.
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