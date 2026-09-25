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۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

حمله پهپادی گسترده‌ اوکراین به اولیانوفسک در روسیه

حمله پهپادی گسترده‌ اوکراین به اولیانوفسک در روسیه

مقامات اولیانوفسک روسیه از حمله پهپادی گسترده‌ اوکراین به این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مقامات منطقه اولیانوفسک روسیه امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کردند: حمله پهپادی گسترده‌ ای به این شهر در جریان است و سامانه‌ های پدافند هوایی در حال مقابله با آن هستند.

مقامات منطقه اولیانوفسک روسیه ادامه دادند: در جریان دفع حمله پهپادی به این شهر، گزارش‌ هایی از مجروح شدن افراد و آسیب به زیرساخت‌ ها منتشر شده است.

در همین ارتباط، مقامات منطقه بلگورود نیز گفتند: در پی حمله نیروهای اوکراینی به این منطقه، یک غیرنظامی کشته و یک نفر دیگر مجروح شد.

فرماندار منطقه پرم روسیه هم اعلام کرد: حمله پهپادی به یک تأسیسات صنعتی، تلفات جانی در پی نداشت.

کد مطلب 6957825

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