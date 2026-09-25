آغاز روند کاهشی دما در استان سمنان؛ بارش در ارتفاعات شمالی و شرقی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد همزمان با صبح جمعه، سامانه کم‌فشار و بارشی وارد استان سمنان می‌شود و نیمه شمالی و شرقی استان بیش از سایر نقاط تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از پدیده‌های غالب جوی در نخستین جمعه پاییز ۱۴۰۵ خواهد بود و در برخی نقاط شمالی و شرقی استان نیز احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.

در مرکز استان سمنان، آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۳۶ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد اعلام شده است.

بارش در ارتفاعات دامغان و شاهرود

در غرب استان سمنان و مناطقی مانند گرمسار، ایوانکی و آرادان نیز افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط احتمال خیزش گردوخاک پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۸ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

در دامغان، وزش باد شدید و افزایش ابر پیش‌بینی شده و در ارتفاعات شمالی این شهرستان نیز احتمال رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد. دمای هوای دامغان در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات به ۳۴ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که کمترین دمای ثبت‌شده در یک هفته اخیر برای این شهر خواهد بود.

برای شاهرود نیز وزش باد شدید، افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق، به‌ویژه در ارتفاعات، پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود امروز ۳۳ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و در مجن و تاش نیز افزایش ابر و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

کاهش تدریجی دما در سمنان

در شهمیرزاد آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهر ۲۹ و ۱۷ درجه سانتی‌گراد اعلام شده که کمترین دما طی سه روز اخیر خواهد بود.

در میامی نیز افزایش ابر و وزش باد شدید پیش‌بینی شده و دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات به ۳۴ و ۱۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

برای سرخه نیز افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده و سرعت وزش باد در این منطقه بیشتر خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوای سرخه امروز ۳۶ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد اعلام شده است.

در مهدیشهر نیز افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده و دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات به ۳۱ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوا در استان سمنان از امروز جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ به‌تدریج روند کاهشی خواهد داشت و از روزهای یکشنبه و دوشنبه، کاهش دما محسوس‌تر خواهد شد.

کاهش محسوس دما از هفته آینده

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقف روند گرما در استان خبر داد و گفت: از هفته آینده شاهد کاهش محسوس دمای هوا در استان سمنان خواهیم بود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان از ۳۶ و ۲۴ درجه سانتی‌گراد در روز جمعه سوم مهرماه، به ۳۱ و ۱۸ درجه در روز دوشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۵ تغییر خواهد کرد، افزود: در بسیاری از نقاط استان، به‌ویژه ارتفاعات و مناطق شرقی، این کاهش دما بیشتر خواهد بود.

وی همچنین از ورود سامانه کم‌فشار بارشی به استان سمنان همزمان با روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد و اظهار کرد: فعالیت این سامانه با افزایش ابر و رگبار باران همراه خواهد بود و این بارش‌ها به‌ویژه در نیمه شمالی و شرقی استان، موجب افت محسوس‌تر دمای هوا می‌شود.

صدور هشدار زرد هواشناسی

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، از پایان وقت امروز جمعه روند کاهشی دمای هوا در استان آغاز می‌شود و این روند تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مصطفوی افزود: برای امروز جمعه و فردا شنبه نیز هشدار زرد هواشناسی شماره ۲۷ صادر شده است.

وی با بیان اینکه از امروز جمعه تا روز یکشنبه تقویت ابرها در نقاط مختلف استان سمنان پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: امروز و فردا وزش باد نسبتاً شدید و رگبار پراکنده در برخی نقاط شمالی و شرقی استان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به احتمال وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط مرکزی، غربی و جنوبی استان، گفت: امروز در ارتفاعات شمالی استان رگبار باران، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی پیش‌بینی شده که این موارد در هشدار زرد هواشناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.