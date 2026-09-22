به گزارش خبرنگار مهر، مبدأ مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی شبیری زنجانی، مرجع فقید شیعیان، به مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) در میدان جهاد قم تغییر کرده است.
این مراسم ساعت ۹ صبح چهارشنبه اول مهرماه آغاز میشود و تشییعکنندگان از میدان جهاد به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت خواهند کرد.
مجلس ختم شب اول ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی نیز همان شب پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
همزمان با این مراسم، مجلس ختم ویژه بانوان در مسجد امیرالمؤمنین(ع) واقع در خیابان فاطمی قم برپا میشود.
پیش تر مسیر تشییع از مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها اعلام شده بود.
نظر شما