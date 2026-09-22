شهید «مهرابی» اسوه ایثار و ایستادگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی فرمانده انتظامی استان سمنان در پی شهادت شهید مهرابی، مامور نیروی انتظامی متولد دامغان که روز گذشته در سیستان و بلوچستان به دست اشرار کوردل به شهادت رسید پیامی صادر کرد که مشروح آن به شرح زیر است:

خبر شهادت جانسوز یکی دیگر از جان‌برکفان و مجاهدان عرصه امنیت ، فرزند غیور انتظامی این استان ، سرهنگ دوم علیرضا مهرابی که در راه دفاع از آرامش، آسایش و امنیت آحاد جامعه جان شیرین خود را فدا کرد ، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب و مجموعه خادمان مردم در انتظامی استان شد.

کارنامه پرافتخار فرماندهی انتظامی مملو از ایثارگری دلیر مردانی است که تا آخرین قطره خون در برابر مجرمان ، مخلان نظم و دشمنان آسایش مردم ایستادگی کرده و در این راه مقدس ، مدال افتخار شهادت را بر گردن آویخته‌اند.

بی‌تردید ، شهادت این همکار عزیز و فداکار، عزم و اراده خادمان ملت را در مسیر مبارزه بی‌امان با برهم‌ زندگان امنیت قوی‌تر و راسخ‌تر خواهد ساخت.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت، شهادت این مدافع امنیت را به محضر حضرت ولی‌عصر ( عج ) مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا ( مدظله‌العالی ) ، خانواده صبور و معزز این شهید والامقام، همکاران پرتلاش وی در فرماندهی انتظامی و مردم شهید پرور استان تسلیت و تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید ، علو درجات و هم‌نشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

به امت شهید پرور استان اطمینان می‌دهم که فرزندان شما در انتظامی استان تا دستگیری و مجازات قاطعانه عامل یا عاملان این جنایت، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.