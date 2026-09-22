پرواز تا حریم یار؛ رازی که پس از شهادت برملا شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-فاطمه گوگردی: شهید «روح‌الله اسدی» پاسداری که پرواز تا حریم یار را نه در شعار که در متن زندگی پربرکت خویش مشق کرد؛ او که متولد آذرماه ۱۳۶۰ در همدان بود و در سراسر زندگی خود عشق را یگانه پیشوا و چراغ راهش قرار داده بود، عشقی ناب به پروردگار که در سلوک رفتاری، تهجد شبانه و خلوص در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی متبلور بود.

شهید روح‌الله اسدی تنها یک پاسدار مدافع امنیت نبودبلکه او در میان مشغله‌های سخت نظامی قلبی سرشار از مهر داشت که نه تنها برای همسر و فرزندان خویش بلکه برای جمعی از کودکان نیازمند می‌تپید و رازی که پس از شهادتش برملا شد و نشان داد او علاوه بر پدری برای ۳ فرزندان خود، پدری برای ۱۰ فرزند معنوی بود.

او در طول سال‌ها خدمت در سپاه پاسداران، از جابجایی تجهیزات تا ثبت لحظات فرهنگی در کاروان‌های راهیان نور هر کاری را با نیت خالصانه انجام می‌داد.

رفاقت عمیق او با شهدا و تکرار نجوای «خدایا مرا در راه خودت به شهادت برسان» در دفترچه یادداشت‌هایش گویی پیوند ناگسستنی او را با قافله‌ شهیدان از سال‌ها پیش رقم زده بود و شهید روح‌الله اسدی پاسدار مخلصی بود که پرواز تا حریم یار را تنها با بال عشق آموخت.

«طاهره جعفری» همسر شهید مدافع امنیت «روح‌الله اسدی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص ویژگی‌های اخلاقی همسر شهیدش حسن خلق، تقید به نماز اول وقت و شب‌زنده‌داری را از سجایای برجسته‌ی او برشمرد و اظهار کرد: در گفتگوها اگر اختلاف‌نظری پیش می‌آمد محال بود صدایش را بلند کند و همواره با متانت و سکوت به بحث پایان می‌داد.

وی افزود: روح الله در هنگام رنجش و ناراحتی نیز تنها سکوت پیشه می‌کرد و او با وجود مشغله‌های فراوان کاری همیشه با رویی گشاده و خلقی نیکو در امور منزل یاری‌گر من بود.

همسر شهید درباره پیوند عاطفی شهید با فرزندانش گفت: پیوند عاطفی همسرم با فرزندانمان به‌ویژه با فرزند کوچک‌مان بسیار عمیق و سرشار از مهر بود و پسرانم در سایه‌ تشویق‌ها و منش نیکوی پدرشان در مسیر دین‌داری گام نهادند، تا آنجا که پسر ارشدم در همان سن ۱۵ سالگی با الگوپذیری از رفتار خالصانه‌ پدر شیفته‌ مکتب علم و دین شد و به کسوت طلبگی درآمد.

جعفری درباره سوابق فعالیت‌های شهید در سپاه پاسداران با بیان اینکه همسرم قبل از پاسداری در شرکت بتن مشغول بود و پیش از آن نیز اداره‌ی چند مغازه را بر عهده داشت، ادامه داد: همسرم در سپاه هر کاری که روی زمین بود با جان و دل انجام می‌داد.

همسر شهید افزود: روح الله بعد از سربازی از روی علاقه زیاد ۶ سال به صورت داوطلبانه در سپاه فعالیت کرد، اما به دلیل غیربومی بودن در محل خدمت استخدام نشد پس از بازگشت به همدان و گذشت چند سال به دلیل محدودیت سنی امکان استخدام مجدد نداشت تا اینکه چهار سال پیش سپاه فراخوانی داد و ایشان به صورت قراردادی مشغول به کار شدند.

وی افزود: همسرم در زمینه‌های فیلمبرداری، تدوین، رانندگی و کارهای راهیان نور فعالیت داشت و همکارانش همواره از اخلاص ادب و عملکرد او به نیکی یاد می‌کنند.

پدری برای فرزندان معنوی و خادم کودکان نیازمند

همسر شهید روح الله اسدی با افشای بخش‌های پنهانی از کارهای عام‌المنفعه شهید گفت: ما سه فرزند پسر داریم اما همسرم به من گفته بود که ۵ فرزند معنوی را به سرپرستی گرفته در حالی که بعد از شهادتش متوجه شدم او ۱۰ فرزند معنوی داشته است و حتی مشتاق بود یکی از فرزندان معنوی او یک دخترخانم سید باشد.

وی ادامه داد: همسرم هر ماه برای فرزندان معنوی خود واریزی انجام می‌داد و هدایا می‌خرید و تمام کارهایی که یک پدر برای فرزندان خودش انجام می‌داد در حق آن ۱۰ کودک هم انجام می‌داد؛ در واقع بعد از شهادت روح‌الله ۱۳ نفر پدر خود را از دست دادند.

جعفری افزود: همچنین بعد از شهادت متوجه شدم همسرم به مدت یک‌سال‌ونیم با کمک ۲ نفر دیگر خرج بیمارستان و خانواده‌ یک کارگر ساختمانی آسیب‌دیده را تامین می‌کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همسرم در سفر کودکان بهزیستی به مشهد راننده اتوبوس آنها بود، افزود: با وجود اینکه کاروان کودکان بهزیستی دچار بیماری‌هایی نظیر اوتیسم بودند و نیاز به مراقبت مداوم داشتند، همسرم تمام وقت خود را صرف نگهداری از آن‌ها کرد و حتی یک‌بار هم به زیارت ضریح نرفت؛ او در کنار کودکان در صحن بود و پرستاران نوبتی کودکان را به زیارت می‌بردند.

همسر شهید روح الله اسدی در خصوص نحوه ازدواجشان خاطرنشان کرد: آشنایی ما به صورت سنتی در مسجد و از طریق مادر همسرم رقم خورد اما زندگی سراسر عاشقانه‌ای داشتیم.

وی با بیان اینکه ما در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۶ عقد کردیم و ۴ فروردین ۱۳۸۷ زندگی مشترکمان آغاز شد، افزود: هنگام عقد روح‌الله گفت که می‌خواهد زندگی‌مان امام‌زمانی باشد و اولین دعوتنامه‌ی پیوندمان را با تمنای حضور یار در چاه جمکران به ودیعه گذاشتیم و در طلیعه نیمه شعبان بزم ساده ما از هیاهوی سازهای دنیوی تهی و از نوای آسمانی و مولودی سرشار بود.

جعفری اضافه کرد: همچنین به پاس محبت و ارادت قلبی‌مان به اهل‌بیت (ع) چهارشنبه‌ها منزل ما با برپایی هیئت هفتگی و میزبانی از عزاداران اباعبدالله (ع) غرق در نور و برکت می‌شد.

وی با اشاره به توصیه‌های شهید گفت: روح‌الله همواره بر اخلاص تاکید داشت و می‌پرسید آیا این عمل در طلب رضای خداست یا خشنودی بندگان؟ او در دفترچه‌ یادداشتش با معبود چنین نجوا کرده بود «خدایا، مرا عاشق خودت کن؛ خدایا، مرا برای خودت تربیت کن؛ و خدایا، مرا در راه خودت به شهادت برسان» من نیز همین نجوای خالصانه را به عنوان یادگاری ابدی بر سنگ مزارش حک کردم و تاکنون وصیت‌نامه‌ای از همسرم به دست ما نرسیده است.

تعبیر خواب شهادت و گواهی هم‌رزم

همسر شهید روح الله اسدی در روایتی شنیدنی از روزهای پیش از شهادت همسرش گفت: پنج یا شش سال پیش وقتی از خواب بیدار شدیم روح‌الله با آرامشی خاص از خوابش برایم گفت؛ او در خواب دیده بود که در صحنه‌ای حضور دارد و ناگهان از ناحیه پهلو و پشت مورد اصابت ترکش قرار می‌گیرد و همان‌جا به شهادت می‌رسد و با اشتیاق تعریف می‌کرد که در آن لحظه امام حسین(ع) را دیده و با ایشان به سمت کربلا پرواز کرده است.

جعفری در رابطه با نحوه شهادت همسرش بیان کرد: بعد از شنیدن خبر شهادت روح الله متوجه شدیم که در محل حضور او سه موشک اصابت کرده و در این زمان ذهنم درگیر این بود که آیا همان‌طور که روح الله در خواب دیده بود شهید شده است؟ برادرم برای شناسایی به معراج شهدا رفت اما برای اینکه حالم بد نشود گفت بدنش سالم است و من با اطمینان گفتم که ترکش به پهلو و پشتش خورده است، برادرم با تعجب پرسید از کجا می‌دانی؟ و من می‌دانستم که او به آرزویش رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از همکاران همسرم در همان عملیات به شدت جانباز شده بود از لحظات بی‌هوشی پس از اصابت موشک تجربه‌ای متفاوت را تعریف کرد، ادامه داد: همکار همسرم گفت که در عالم بیهوشی، روح‌الله را دیده که دوان‌دوان به سمت یک سید سبزپوش با عمامه‌ای بر سر می‌رود و روح‌الله به آن سید می‌رسد و آن شخصیت بزرگوار دستش را پشت سر روح‌الله می‌گذارد و با هم به سوی ابدیت حرکت می‌کنند؛ تصویری که بازتابی از همان رویای کربلایی شهید اسدی بود.

همسر شهید روح الله اسدی با بیان اینکه همسرم برای رسیدن به شهادت مسیر توسل را برگزیده بود به خاطره‌ای از اردوی قم و جمکران و به ارادت همسرش به شهید «امین کرمی» اشاره کرد و افزود: در آن اردو روح‌الله راننده اتوبوس بود و در مسیر با خواهر شهید امین کرمی هم‌سفر شدیم، روح‌الله از من خواست به خواهر شهید بگویم که از برادرش بخواهد بین او و خداوند واسطه شود تا خداوند شهادت را روزی‌ روح الله کند و جالب این است که پس از شهادت مزار همسرم دقیقا در کنار مزار شهید امین کرمی قرار گرفت، گویی رفیق شهیدش او را به میهمانی خود فراخوانده بود.

او ادامه داد: رفاقت روح‌الله با شهدا یک مسیر دائمی بود و او ارادت ویژه‌ای به شهید «زبرجدی» داشت و معتقد بود هرکس به مزار این شهید بزرگوار برود رزق شهادتش را می‌گیرد با شهید «معز غلامی» و شهید «فضل‌الهی» نیز همین پیوند قلبی را داشت و روح الله مدام به مزار این شهیدان می‌رفت و برای شهادت خود دعا می‌کرد.»

همسر شهید روح الله اسدی با تکیه بر کلام پیامبر (ص) مبنی بر اینکه خداوند خلیفه شهید در میان خانواده‌اش است، گفت: حضور همسرم را همواره حس می‌کنم. پیش‌تر که از من تقاضا می‌کرد برای شهادتش دعا کنم و من معترض می‌شدم که تاب تحمل داغش را ندارم اما روح الله می‌گفت با شهادتم توانم برای یاری‌تان بیشتر خواهد شد و حضورم را پررنگ‌تر حس خواهید کرد.

وی ادامه داد: سه روز بعد از شهادت در خواب دیدم کنارم نشسته گفتم مگر تو شهید نشدی؟ روح الله جواب داد «من شهید نشدم، پیش‌تان هستم، من زنده‌ام» و این خواب را مکرر دیده‌ام.

جعفری افزود: اگر مرگ همسرم عادی بود قطعا با عشقی که به او داشتم تاب نمی‌آوردم اما می‌دانم که او شهید و زنده است و حضورش را احساس می‌کنم و با امید به اینکه با ظهور امام زمان (عج) برمی‌گردد صبر و تحمل پیدا کرده‌ام.

ماجرای شفای معجزه‌آسای شهید «روح الله اسدی» در ۹ ماهگی

زهرا محرابی مادر شهید والامقام «روح‌الله اسدی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عمق احترام متقابل میان شهید روح الله اسدی و والدینش اظهار کرد: رابطه‌ من و پدرش با روح‌الله پیوندی عمیق و سرشار از احترام بود، او از همان کودکی در اوج ادب رفتار می‌کرد تا آنجا که به سبب وقار و آرامش بی‌نظیرش بسیاری از اهالی محل حتی نمی‌دانستند ما فرزندی به نام روح‌الله داریم و روح الله همواره وجود ما، همسر، فرزندان و خواهر و برادرانش را غرق در دریای عشق، محبت و لطف بی‌دریغ خویش می‌کرد.

وی با اشاره به دلتنگی‌های مادرانه و زنده شدن یاد فرزند شهیدش در میان اهل خانه تصریح کرد: رفتار نوه‌ی کوچکم آینه‌ی تمام‌نمای کودکی‌های روح الله است و هر بار که او را تماشا می‌کنم گویی زمان به عقب بازمی‌گردد و این روح‌الله است که دوباره کودک شده و در پیش چشمانم قدم برمی‌دارد.

وی با بازخوانی خاطره‌ای از دوران کودکی فرزندش گفت: من پیش از تولد روح الله یکی از پسرهایم را بر اثر بیماری شدیدی از دست داده بودم و خداوند روح‌الله را به جای آن پسرم به ما عطا کرد اما روح‌الله در ۹ ماهگی و در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله دچار بیماری بسیار سختی شد به طوری که تمام پزشکان او را جواب کرده بودند و می‌گفتند کاری از دست ما برای این کودک برنمی‌آید و او روزهای آخر عمرش را سپری می‌کند.

محرابی ادامه داد: هیچ بیمارستانی پسرم را به دلیل وخامت حالش پذیرش نمی‌کرد و روح الله مدام تب شدید داشت، فصل تابستان بود و همسرم پیشنهاد داد برای خنک شدن هوا بچه را در پشت‌بام بخوابانیم، نیمه‌های شب پس از گریه‌های فراوان بالاخره روح‌الله به خواب رفت و من هم کنارش خوابیدم. حدود نیم ساعت بعد که بیدار شدم تا خدا را شکر کنم که حال پسرم بهتر شده و خوابیده است، دیدم روح‌الله نیست و متوجه شدیم در خواب بیدار شده راه افتاده و از پشت‌بام به داخل حیاط سقوط کرده است.

مادر شهید اسدی افزود: روح‌الله بی‌هوش به زمین افتاده و سرش به شدت ورم کرده بود، همسرم به کمک همسایه‌مان بچه را سراسیمه به بیمارستان رساند و باز هم پزشکان گفتند این بچه در حال مرگ است و او را بیمارستان پر از سربازان و مجروحان جنگی نیاورید و اگر می‌خواهید کاری بکنید با آمبولانس به تهران منتقلش کنید.

زهرا محرابی با اشاره به اعزام فرزندش به تهران یادآور شد: همسرم همین کار را کرد. در بیمارستان تهران هم فضا آکنده از مجروحان جنگی بود اما در نهایت یک تخت خالی برای روح‌الله پیدا شد و او یک هفته تمام در کما بود. در این مدت من دست به دامن حضرت معصومه(س) شدم و همسرم نیز به امام رضا(ع) توسل و نذر کرد که اگر روح‌الله شفا بگیرد او را به پابوسی حضرت ثامن‌الحجج(ع) ببریم، بعد از یک هفته روح‌الله چشمانش را باز کرد و به شکل معجزه‌آسایی شفا یافت.

وی با بیان واقعه‌ای معنوی پس از این شفا خاطرنشان کرد: در خواب خانمی با چادر مشکی به من فرمودند حاجتت را دادیم، وقت عمل به نذر رسیده است و پدر روح‌الله که نظامی بود مرخصی گرفت و خانوادگی روح‌الله را به زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) بردیم و همسرم در همان ایام بیمارستان به کادر درمان و پزشکان گفته بود که شما اکنون دارید شهدا را جابه‌جا و سربازان مجروح را مداوا می‌کنید اما خواهید دید که یک روز هم نوبت شهادت پسر من می‌رسد.

این مادر شهید در پایان با بازگویی واکنشی از دوران نوجوانی شهید روح‌الله اسدی گفت: من عکس‌های سی‌تی‌اسکن و مدارک و نسخه‌های پزشکی دوران کودکی‌اش را تا زمانی که به کلاس چهارم ابتدایی رسید نگه داشتم و یک روز تمام ماجرا و معجزه شفا گرفتنش را برای روح الله تعریف کردم و مدارک را نشانش دادم، روح‌الله با شنیدن این ماجرا منقلب شد به گریه افتاد و به من گفت من را ببخشید که در کودکی انقدر شما را اذیت کردم.

شهید «روح‌الله اسدی» در تمام طول عمر کوتاه اما پربرکتش نگاهش به افق‌های روشن شهادت بود. او نه تنها آرزوی شهادت داشت بلکه با گام‌هایی استوار و با توسل به رفقای شهیدش راه رسیدن به آن را جست‌وجو کرد. حالا او در جوار همان رفقایی که عمری به آن‌ها رفاقت کرده بود آرام گرفته است؛ در قطعه‌ای از بهشت که حالا یادآور تحقق رویای شیرینِ پرواز به سوی کربلا برای شهید روح‌الله اسدی است.