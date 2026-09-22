صالحی: دشمن به دنبال نفوذ به قلب فرهنگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار براتعلی صالحی، صبح سه شنبه در جلسه شورای سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان که با محوریت برنامههای هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: برنامههای چهلوششمین سالگرد هفته دفاع مقدس با توجه به شرایط کنونی و با محوریت موضوع «جنگ تحمیلی سوم» برگزار خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، با اشاره به نقش مردم در حفظ و تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، مردم ایران با حضور در صحنه و با بصیرت و وحدت، در برابر فتنهها و توطئهها ایستادگی کرده و آنها را خنثی کردهاند.
صالحی ادامه داد: در طول عمر انقلاب اسلامی، رهنمودها و منویات امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب، همواره به عنوان چراغ راه انقلاب مورد توجه قرار گرفته و بر اهمیت روشنگری و تبیین تأکید شده است.
مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئات مذهبی سپاه سلمان با اشاره به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی با مسائل اقتصادی و فرهنگی مواجه هستیم و دشمنان تلاش میکنند از فرصتها و ابزارهای مختلف برای تأثیرگذاری بر باورها و اعتقادات مردم استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: کشورهای همپیمان قدرتهای خارجی در حاشیه خلیج فارس باید بدانند که امنیت هر کشور با اتکا به مردم همان کشور تأمین میشود و نمیتوان امنیت پایدار را از بیگانگان انتظار داشت.
صالحی با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان افزود: مردم یکی از عوامل مهم حفظ تمامیت ارضی کشور هستند و حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز نیازمند همکاری و حضور مؤثر مردم در صحنه است.
تشریح برنامه های بسیج مداحان به مناسبت هفته دفاع مقدس
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس پرداخت و گفت: برگزاری کنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان، غبارروبی مزار شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا، دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس و چهار شهید مداح استان شامل شهید چاری علیآبادی، شهید جهانزاده، شهید سلیمانی و شهید خزائی از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
صالحی دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، برگزاری مجمعالذاکرین، دعای ندبه و یادوارههای محلی را از دیگر برنامههای این ایام عنوان کرد و افزود: این برنامهها با محوریت موضوع جنگ تحمیلی سوم در قالب همایش و در مساجد و محل تجمعات برگزار میشود.
وی همچنین از برپایی نمایشگاههای عکس و خاطرات با موضوع دفاع مقدس و نقش مردم در این عرصه خبر داد.
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