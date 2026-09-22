نشست عهد برادری هنرمندان ایرانی و افغانستانی در مشهد برگزار شد

ب گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه نشست عهد برادری هنرمندان ایرانی و افغانستانی با موضوع «تعاملات هنری، ادبی ایرانیان و مهاجرین؛ چالشها و ظرفیتها» بههمت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم جمهوری اسلامی ایران و حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
در این برنامه، مجید عسگری رئیس حوزه هنری خراسان رضوی، محسن سمیع، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حجتالاسلام وحیدی رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران نیز حضور داشتند.
هنرمندان ایرانی و افغانستانی حاضر در جلسه، در فضایی صمیمی، دوستانه و تعاملی، درباره ظرفیتهای موجود برای فعالیتهای مشترک، مسائل و مشکلات مهاجرین و هنرمندان مهاجر در ایران و دغدغههای پیش رو گفتگو کردند.
حاضران با مرور خاطرات و سابقه فعالیتهای مشترک، پیشنهادهایی برای همکاریهای آینده مطرح کردند.
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