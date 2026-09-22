به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح سهشنبه در جمع فرماندهان نیروهای مسلح اظهار کرد: دفاع از یک حق، مسئلهای اولیه است و بر هر فرد و جامعهای که حقوقش مورد تجاوز قرار میگیرد، دفاع لازم است.
وی با اشاره به آیه شریفه «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ»، افزود: تشکیلات و سازمانهای دفاعی برای اینکه در دفاع عمومی کارآمد باشند، باید بر اساس فرمول و سلسلهمراتب مشخص فعالیت کنند، اما اصل دفاع یک مسئله اولیه و فطری است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه گیاهان، حیوانات و انسانها از نیروی دفاعی برخوردارند، گفت: اصل هجوم دشمن، متوجه اسلام بوده و سابقه این تهاجم نیز بسیار طولانی است
هدف اصلی استعمار، حذف فرهنگ اسلام بود
عبادی با اشاره به سیاستهای استعمارگران علیه کشورهای اسلامی، بیان کرد: گاهی یک مذهب یا یک کشور بهانه قرار میگیرد، اما اصل برنامه استعمار، مقابله با اسلام است.
وی با اشاره به سابقه چندصدساله استعمار اظهار کرد: استعمارگران از حدود ۵۰۰ سال قبل برنامه سلطه بر جهان را دنبال کردند و در این مسیر از تجزیه کشورهای اسلامی، قتل و ترور، ویرانی و نفوذ استفاده کردند.
عبادی با اشاره به وقایع تاریخی ایران در دوره قحطی و حضور قدرتهای خارجی، گفت: در کتاب «یتیمخانه ایران» نیز به این مسئله پرداخته شده و بر اساس آمارهای مطرحشده، جمعیت ایران در آن دوره حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر بود و نزدیک بسیاری بر اثر گرسنگی و بیماری از بین رفتند.
وی افزود: از بین بردن مواد غذایی، جلوگیری از ورود مواد غذایی و ایجاد شرایط گرسنگی و بیماری، بخشی از اتفاقاتی بود که در آن دوره رخ داد و نشان میدهد دشمنی استعمار با ملتها مسئلهای تازه نیست.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به تحولات سیاسی ایران در دهههای گذشته، بیان کرد: در سال ۱۳۳۲ هنوز انقلاب اسلامی شکل نگرفته بود، اما کودتا علیه دولت وقت انجام شد و در سالهای بعد نیز سلطه آمریکا و به تعبیر وی نفوذ انگلیس و صهیونیستها در کشور افزایش یافت.
انقلاب اسلامی معادلات سلطه جهانی را برهم زد
عبادی با بیان اینکه قدرتهای بزرگ جهان تلاش داشتند جهان را میان دو بلوک شرق و غرب تقسیم کنند، گفت: در چنین شرایطی بسیاری از کشورها یا وابسته به شوروی بودند یا به غرب و قدرت مستقلی که بتواند در برابر این سلطه بایستد و از حقوق ملتها دفاع کند، وجود نداشت.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در چنین شرایطی شکل گرفت و معادلات سلطه را برهم زد.
وی گفت: اگر انقلاب اسلامی شکل نگرفته بود، پس از سقوط شوروی، قدرتی که بتواند در برابر سلطهگری قدرتهای بزرگ ایستادگی کند، وجود نداشت و عظمت کاری که انقلاب اسلامی انجام داد را نمیتوان تنها با اعداد و ارقام بیان کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به دشمنی قدرتهای جهانی با انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دشمنان از روز نخست در برابر انقلاب اسلامی ایستادند، در حالی که بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در همهپرسی جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال خود را مطالبه کردند.
وی افزود: پس از انقلاب، صدام به عنوان عامل آغاز جنگ علیه ایران وارد میدان شد، اما به تعبیر وی، جنگ تحمیلی صرفاً جنگ یک کشور علیه ایران نبود، بلکه جنگی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران بود.
عبادی گفت: در این جنگ، از یک سو تجهیزات و هواپیماهای شوروی، از سوی دیگر میراژهای فرانسه و از طرفی حمایت مالی برخی کشورهای منطقه و پشتیبانی کارشناسی آمریکا در اختیار رژیم بعث عراق قرار داشت.
وی ادامه داد: این در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران بهتازگی انقلاب کرده بود، بخشی از فرماندهان وابسته از نیروهای مسلح جدا شده بودند و نیروهای جدید هنوز به طور کامل سازماندهی نشده بودند؛ با این حال ملت و نیروهای مسلح در برابر این هجمه ایستادند.
امنیت، شرط نخست فعالیت همه اقشار جامعه است
وی افزود: بقای اسلام، آزادی انسان و امکان فعالیت همه اقشار جامعه، به امنیت وابسته است و نیروهای مسلح در ثواب و برکات فعالیت همه انسانهایی که در جامعه خدمت میکنند، شریک هستند.
عبادی با اشاره به سه مأموریتی که برای انقلاب اسلامی مطرح شده است، گفت: نخستین مأموریت، تشکیل حکومت اسلامی بود؛ دومین مأموریت، بیداری جهانی و سومین مأموریت، زمینهسازی برای ظهور حضرت مهدی(عج) است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز نشانههای بیداری جهانی دیده میشود، اظهار کرد: امروز در کشورهای غربی نیز مردم در خیابانها حضور پیدا میکنند و شعار عدالت و حمایت از مظلومان سر میدهند.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در هر جایگاه و با هر نامی، در یک مجموعه واحد برای دفاع از کشور و نظام فعالیت میکنند.
عبادی با اشاره به جنگهای مختلف، کودتاها، فتنهها و دخالتهای خارجی در سالهای پس از انقلاب اسلامی، گفت: در همه این حوادث میتوان دست قدرت الهی را مشاهده کرد.
وی با اشاره به حملات اخیر دشمن و شهادت فرماندهان و مسئولان نظامی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن تصور میکرد با شهادت فرماندهان عالیرتبه و اجرای طرحی که بر اساس آن قرار بود در مدت سه روز کار جمهوری اسلامی را تمام کند، به هدف خود میرسد، اما نتیجه چیز دیگری شد.
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