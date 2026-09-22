عتباتی: تعامل دادگستری و شهرداری برای حل مشکلات شهری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با علیرضا زاکانی،شهردار تهران، ضمن اشاره به جایگاه حساس مدیریت شهری در خدمت‌رسانی به آحاد مردم، تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و شهرداری را برای پیشبرد امور و گره‌گشایی از مشکلات شهری ضروری دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این دیدار با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار حمایت از اقدامات قانونی شهرداری، بر رعایت دقیق قوانین و مقررات تاکید داشت، اظهار کرد: تعامل سازنده و هدفمند میان دادگستری و شهرداری می‌تواند بسیاری از چالش‌های شهری را کاهش داده و روند خدمت‌رسانی به مردم را تسریع بخشد.

عتباتی افزود: رویکرد دستگاه قضایی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری، رویکردی حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قانون‌مداری است تا ضمن رعایت حقوق عامه، زمینه برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حل‌وفصل مسائل شهری، خاطرنشان کرد: پیگیری دقیق پرونده‌های مرتبط با حوزه شهری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت رفع موانع موجود، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و این امر جز با همکاری نزدیک و دلسوزانه میان مدیران شهری و قضایی میسر نخواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها و رایزنی‌های مستمر، بسترساز گام‌های عملی در جهت رفاه حال شهروندان تهرانی و اجرای قانون در تمام شئون مدیریت شهری باشد.