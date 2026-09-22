  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

ظفرقندی: کمبودهای دارویی نصف شده است

ظفرقندی: کمبودهای دارویی نصف شده است

وزیر بهداشت گفت: با همت تولیدکنندگان داخلی، میزان کمبود اقلام دارویی اساسی و ضروری در کشور نسبت به گذشته به نصف کاهش یافته و از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با تاکید بر اینکه فعالیت اقتصادی در صنعت داروسازی در شرایط کنونی فراتر از سودآوری و یک ضرورت ملی است، اظهار کرد: تامین دارو یکی از اولویت های نخست کشور است. برخلاف ادعاهای مطرح شده درباره نبود تحریم دارو، دسترسی به منابع مالی، نقل و انتقالات ارزی و خطوط حمل و نقل هوایی و دریایی دارو طی ماه های گذشته با محدودیت های شدیدی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: با وجود این محدودیت ها، تلاش شبانه روزی و تدابیر مدیریتی موجب شده مسیرهای جایگزین برای تامین دارو فعال شود.

ظفرقندی با اشاره به آخرین وضعیت داروهای اساسی و ضروری کشور گفت: با همت و تلاش تمامی فعالان صنعت داروسازی، میزان کمبود اقلام دارویی اساسی و ضروری در مقایسه با پیش از آغاز شرایط اخیر، به نصف کاهش یافته است. تعداد اقلام دارویی دارای کمبود از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم رسیده است.

کد مطلب 6954773
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه