طلسم طلا بالاخره شکست؛ مرتضی نعمتی طلای اول ایران را ضرب کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، دومین نماینده کاراته ایران در مسابقات فینال کاراته در روز سوم این دوره از بازیها، حریف ترکمنستانی خود را در مبارزه نهایی شکست داد و طلای نخست کاروان ورزشی ایران را کسب کرد.
نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، مقابل «آژیکانوف» از قزاقستان و «آلوین بایتخان» از فیلیپین را با اقتدار شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.
کاراته کای قمی کشورمان در دیدار پایانی «نازمرادف» از ترکمنستان را نیز ؟؟؟؟ شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.
پیش از نعمتی، تیم ملی کاتای بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینبالسادات حسینی و سپیده امینی در مبارزه نهایی به ویتنام باخت و نقره گرفت .
در ادامه هم علی اصغر آسیابری برای کسب مدال طلا «محمد الجعفری» اردنی را پیش رو داد. فاطمه زهرا سعید آبادی در دیدار پایانی به مصاف «ساماشیما» از قزاقزقستان خواهد رفت.
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