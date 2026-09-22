نواف سلام و علی الزیدی در نیویورک دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری النشره، «نواف سلام»، نخستوزیر لبنان در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با «علی الزیدی»همتای عراقی خود دیدار کرد. این دیدار با حضور «یوسف رجی» وزیر امور خارجه لبنان و «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق انجام شد.
طرفین در این دیدار، به بررسی روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه پرداختند و نتایج سفر «سلام» به بغداد در ماه ژوئیه گذشته، به ویژه پروژههای مشترک در حوزههای انرژی، حملونقل و پیوند منطقهای را مورد پیگیری قرار دادند.
دو طرف با توجه به چالشهای مشترک پیش روی لبنان و عراق، بر تعهد خود به تقویت حاکمیت و نهادهای دولتی و پیشبرد مسیر «تحت کنترل دولت قرار دادن سلاح» تأکید کردند و این موضوع را رکن اصلی حفظ حاکمیت و تثبیت ثبات در این کشورها دانستند.
دولتهای لبنان و عراق ماههای اخیر تحت فشار آمریکا، تلاش گستردهای را برای محدود کردن سلاح گروههای مقاومت و انحصار سلاح در دست خود به کار گرفتهاند.
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