دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال توقف پیشرفت در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای یادآوری مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر ائتلاف جهانی دشمنان است اما نباید فراموش کرد که دفاع در نگاه جمهوری اسلام یک رویکرد مستمر برای حفظ عزت و امنیت ملی محسوب میشود.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و ظرفیتهای سرشار انسانی و منابع طبیعی کشور، افزود: چشم طمع قدرتهای جهانی به ایران موضوع جدیدی نیست و فشارهای کنونی علیه کشور تداوم همان دشمنیهای تاریخی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل قطع دست اجانب از این سرزمین تشدید شد.
استاندار همدان با اشاره به تابآوری مثالزدنی ملت ایران در برابر هجمههای دشمنان تصریح کرد: دشمن در جنگ ترکیبی اخیر تلاش کرد با ابزارهای مختلف مانع از حرکت رو به جلوی نظام شود اما با وجود تمام این فشارها جریان پیشرفت کشور نه تنها متوقف نشد بلکه در بسیاری از حوزهها شتاب بیشتری گرفت.
وی با ارائه گزارشی از خدمات دولت در استان همدان، افزود: توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی از جمله خرید دستگاههای سنگشکن، تجهیزات پیشرفته آنژیوگرافی و پتاسکن و همچنین نوسازی ناوگان اورژانس با تامین ۲۵ دستگاه آمبولانس مجهز نمونهای از استمرار فعالیتهای خدمترسانی در استان است که با همت مسئولان محقق شد.
ملانوری شمسی همچنین به عملکرد اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با وجود تمام محدودیتها مسیر سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان با جدیت دنبال شده بهطوریکه در حوزه درآمدهای مالیاتی علاوه بر تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدها سیاستهای معافیتهای مالیاتی نیز برای حمایت از تولید و اصناف به درستی اجرا شده است.
وی با تبیین مفهوم ایثار گفت: ایثار در فرهنگ ایرانی-اسلامی به معنای ترجیح منافع ملی و مصالح سرزمین بر منافع شخصی است و این روحیه مجاهدانه در تمامی دورانها بهویژه در دستگاههای اجرایی و قضایی و در میان مردم نمود عینی دارد.
استاندار همدان با بیان اینکه ایجاد ناامیدی و تضعیف اعتماد عمومی از اصلیترین استراتژیهای دشمنان برای مقابله با نظام حکمرانی است، خاطرنشان کرد: امروز هر گام در مسیر حل مشکلات مردم، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد امید در جامعه در واقع بخشی از دفاع مقدس امروز ما است و ما موظف هستیم با کار جهادی و خدمت صادقانه به این امانت الهی و ملی وفادار بمانیم و زمینه ارتقای تابآوری کشور را فراهم آوریم.
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