به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی فاطمی، با اشاره به شعار امسال روز جهانی گردشگری با محوریت «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای گردشگری»، اظهار کرد: سازمان جهانی گردشگری بر استفاده از فناوری‌های نوین برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر دولت‌ها، کسب‌وکارها و مسافران، آموزش مهارت‌های جدید نیروی انسانی و روش‌های نوین معرفی مقاصد گردشگری تأکید دارد.

وی افزود: هوش مصنوعی برای نخستین بار به شکل گسترده وارد تصمیم‌گیری‌های روزمره مسافران شده و می‌تواند در انتخاب مقصد، شناخت مراکز خدماتی و تجربه سفر نقش داشته باشد. بنابراین ما نیز در طول سال برنامه‌های تخصصی خود را با محوریت گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی دنبال خواهیم کرد.

فاطمی ادامه داد: در هفته گردشگری از برترین فعالان حوزه گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی تقدیر می‌شود و همایش‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی نیز برای انتقال دانش و مهارت‌های مورد نیاز برگزار خواهد شد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی همچنین از رونمایی طرح‌های دیجیتال و افتتاح پروژه‌های گردشگری، برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مردمی در حوزه‌های کشاورزی، هنری، سرگرمی، ورزشی و ادبی و برپایی نمایشگاه‌ها و برنامه‌های استارتاپی در هفته گردشگری خبر داد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال گردشگری به نام یک شخصیت برجسته این حوزه گفت: امسال برای نخستین بار سال گردشگری به نام یک شخصیت گردشگری ایرانی نام‌گذاری شده و «برادران امیدوار» به عنوان شخصیت گردشگری سال انتخاب شده‌اند تا در طول سال در مجامع علمی، آموزشی و مدارس، این شخصیت‌ها به نسل جدید معرفی شوند.

فاطمی با اشاره به برنامه روزهای هفته گردشگری گفت: پنجم مهرماه با موضوع «هوش مصنوعی و بازطراحی تجربه سفر»، ششم مهرماه «مقصدهای هوشمند و حکمرانی داده‌محور»، هفتم مهرماه «هوش مصنوعی و آینده کسب‌وکارهای گردشگری»، هشتم مهرماه «مهارت‌های آینده، انسان و هوش مصنوعی»، نهم مهرماه «گردشگری فراگیر و فناوری برای همه»، دهم مهرماه «میراث فرهنگی با تعریف روایت گردشگری» و یازدهم مهرماه «آینده گردشگری، فناوری، مسئولان و انسان‌محوری» نام‌گذاری شده است.

تمرکز بر توزیع متوازن سفر

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی با اشاره به وضعیت گردشگری داخلی در یک سال گذشته اظهار کرد: در این مدت، بخش قابل توجهی از سفرها به سه استان شمالی گیلان، مازندران و اردبیل اختصاص داشت و تلاش کردیم با برگزاری رویداد، استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ارائه تخفیف و سایر ابزارها، توزیع مکانی سفر را متعادل کنیم.

وی افزود: در شهریورماه تغییراتی در الگوی سفر ایجاد شد و استان‌هایی از جمله خراسان رضوی، سمنان، گلستان، زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی و استان‌های غربی مانند کردستان و همدان نیز در فهرست مقاصد سفر قرار گرفتند و ضریب اشغال آنها افزایش یافت.

فاطمی تأکید کرد: تمرکز اصلی ما اکنون فعال‌سازی گردشگری در جنوب کشور است و به همین دلیل تعداد رویدادها در استان‌های جنوبی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: از هفته گردشگری و در طول مهرماه، بیش از ۶۵۰ رویداد در قالب طرح «مهر جنوب» برگزار می‌شود و هر استان برنامه ویژه خود را خواهد داشت؛ از جمله «مهر شیراز»، «مهر یزد»، «مهر اصفهان»، «مهر کرمان»، «مهر بوشهر»، «مهر خوزستان» و «مهر سیستان و بلوچستان».

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی افزود: تنها در استان فارس بیش از ۶۵ رویداد با عنوان «مهر شیراز» برگزار خواهد شد و هدف مجموعه این برنامه‌ها جذب گردشگران داخلی و ایجاد تحرک در صنعت گردشگری جنوب کشور است.

فاطمی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم موازنه گردشگری داخلی را به سمت استان‌های جنوبی کشور افزایش دهیم، می‌توانیم زمینه تحرک بیشتر اقتصادی و گردشگری را در این مناطق فراهم کنیم.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به چالش فعالیت برخی مجموعه‌های دولتی در حوزه گردشگری گفت: در زمان نوسانات سفر و افزایش تقاضا، بخشی از ظرفیت‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما این مجموعه‌ها در شرایط عادی می‌توانند به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شوند.

وی افزود: در این زمینه مکاتبات متعددی با دستگاه‌های اجرایی انجام شده و در آخرین پیگیری نیز موضوع با سازمان بازرسی مطرح شده است تا مجموعه‌های دولتی فعال در حوزه اقامت شناسایی و برای جلوگیری از فعالیت آنها اقدامات لازم انجام شود.

فاطمی با اشاره به دشواری شناسایی برخی از این مجموعه‌ها اظهار کرد: متأسفانه در مواردی با تغییر عنوان مجموعه‌ها، مانند تبدیل مهمانسرا به مأمورسرا یا مرکز آموزشی، شناسایی آنها دشوار می‌شود و به محض شناسایی و معرفی به دستگاه‌های نظارتی، عنوان یا تابلو مجموعه تغییر می‌کند. با این حال، با توجه به صراحت قانونی و همچنین همکاری آغازشده با بخش خصوصی، تلاش می‌کنیم شناسایی این مجموعه‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی همچنین درباره سیاست‌های تحریک تقاضای سفر گفت: با توجه به تجربه کشورهای مختلف، در بسیاری از کشورها حمایت‌های دولتی برای تحریک تقاضای گردشگری از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود، اما در کشور ما امکان تزریق مستقیم منابع دولتی به این حوزه فراهم نبود و به همین دلیل از ظرفیت‌های تسهیلاتی و ابزارهای مالی موجود استفاده کردیم.

خرید تا سقف ۹۰۰ میلیون تومان

وی با اشاره به طرح همکاری با بانک رفاه ادامه داد: در این طرح برخلاف تصور رایج، موضوع پرداخت وام مطرح نیست، بلکه اعتبارسنجی افراد انجام می‌شود و متناسب با اعتبار فرد، امکان استفاده از اعتبار خرید سفر تا سقف ۹۰۰ میلیون تومان فراهم شده است. بازپرداخت این اعتبار نیز با سازوکار تعریف‌شده از سوی بانک انجام می‌شود و مجموعه‌های گردشگری پذیرنده، هزینه خدمات را دریافت می‌کنند.

فاطمی با بیان اینکه این طرح برای استان‌ها و شهرهایی که ظرفیت خالی گردشگری دارند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: طبیعتاً در مقاصدی که تقاضای سفر بالاست، نیاز به این ابزار کمتر و در شهرهایی که ظرفیت خالی بیشتری دارند، استقبال از آن بیشتر خواهد بود.

وی یکی دیگر از ابزارهای تحریک تقاضا را «کارت سفر» عنوان کرد و افزود: این کارت در حال حاضر روی بخشی از پلتفرم‌های خدمات سفر فعال شده و مردم می‌توانند از طریق این پلتفرم‌ها خدمات سفر را به صورت اقساطی خریداری کنند. البته واحدها و مجموعه‌های گردشگری کوچک باید به صورت جداگانه در این طرح ثبت‌نام کنند و پذیرش بازپرداخت اقساطی را بپذیرند.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی در ادامه از اجرای طرح «پیوند» برای تسهیل پرداخت‌های گردشگران و مسافران بین‌المللی خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل تبادلات مالی در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی طراحی شده است.

وی توضیح داد: در این طرح، گردشگران خارجی پس از ورود به کشور می‌توانند منابع مالی خود را در اختیار بانک قرار دهند و کارت دریافت کنند تا امکان خرید الکترونیکی در سراسر کشور برای آنها فراهم شود. در پایان سفر نیز مانده اعتبار آنها قابل تبدیل و بازگشت است.

فاطمی افزود: یکی از تفاوت‌های این طرح با برخی سازوکارهای قبلی، استفاده از ظرفیت رمزارز برای تبدیل ارز و ریال است که امکان مدیریت تفاوت‌های ناشی از نرخ تبدیل ارز را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این سازوکار برای ایرانیانی که قصد سفر خارجی دارند نیز قابل استفاده است و می‌تواند امکان انجام خریدهای الکترونیکی در مسیرهای بین‌المللی را بدون نیاز به حمل و انتقال مستقیم پول فراهم کند.

فاطمی گفت: طرح پیوند با یکی از شرکت‌های وابسته به بانک رفاه مطرح و در حال اجراست و می‌تواند بخشی از نیازهای مالی گردشگران داخلی و خارجی را در شرایط محدودیت‌های موجود پوشش دهد.

افتتاح ۲۴۶ پروژه گردشگری همزمان با هفته گردشگری

در ادامه، احمد تجری، مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از افتتاح ۲۴۶ پروژه گردشگری همزمان با هفته گردشگری خبر داد و گفت: مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این پروژه‌ها حدود ۳۴ همت است و با بهره‌برداری از آنها یک‌هزار و ۸۵۵ اتاق به ظرفیت اقامتی کشور افزوده می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌های آماده افتتاح افزود: از مجموع پروژه‌های امسال، ۱۶ پروژه شامل هتل و هتل‌آپارتمان، ۷۱ پروژه اقامتگاه بوم‌گردی و سنتی، ۲۶ پروژه سفره‌خانه سنتی، ۱۶ مجتمع گردشگری و ۷۱ دفتر خدمات مسافرتی است. همچنین ۴۶ پروژه دیگر در بخش‌های مختلف زیرساخت‌های گردشگری، از جمله مهمان‌پذیرها و مراکز تفریحی و سرگرمی، به بهره‌برداری می‌رسد.

تجری ادامه داد: در میان هتل‌های آماده افتتاح، سه هتل پنج‌ستاره در شهرهای اصفهان، رشت و مشهد، یک هتل چهارستاره، پنج هتل سه‌ستاره و یک هتل دو ستاره قرار دارد.

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی سالانه سه نوبت افتتاح متمرکز پروژه‌های گردشگری دارد، اظهار کرد: هفته دولت، هفته گردشگری و دهه فجر سه مقطعی هستند که افتتاح پروژه‌ها به صورت متمرکز در آنها انجام می‌شود.

وی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گفت: بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری حضور فعالی دارد و طی یک سال گذشته شاهد افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های متنوعی در استان‌های مختلف کشور بوده‌ایم. در حال حاضر پروژه‌های قابل افتتاح در هر ۳۱ استان کشور وجود دارد و تنها در هفته دولت امسال نیز ۱۰۷ پروژه گردشگری به بهره‌برداری رسید.

تجری تأکید کرد: هر پروژه تنها یک بار در فهرست پروژه‌های افتتاحی وزارت میراث فرهنگی قرار می‌گیرد و افتتاح یا بهره‌برداری مجدد پروژه‌ها در آمار این وزارتخانه لحاظ نمی‌شود.

وی با اشاره به مشوق‌های ایجادشده برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری افزود: طی دو تا سه سال گذشته با همکاری دولت و مجلس مشوق‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران این حوزه در نظر گرفته شده که این اقدامات موجب افزایش گرایش به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری نسبت به سال‌های گذشته شده است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری همچنین از پیگیری توسعه «گردشگری موضوعی» به عنوان یکی از سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: در کشور ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری موضوعی وجود دارد که تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و رعایت الزامات مربوطه از آنها استفاده کنیم.

تجری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری آبی اظهار کرد: دولت با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، اولویت تأمین آب شرب و سایر الزامات، امکان استفاده از ظرفیت برخی منابع و فضاهای آبی برای ارائه خدمات گردشگری را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: در حوزه ورزش‌ها و تفریحات هوایی نیز ظرفیت‌های موجود مورد توجه قرار گرفته و توسعه فعالیت‌هایی مانند بالگردسواری و سایر خدمات مرتبط با گردشگری هوایی می‌تواند در چارچوب ضوابط، به تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری کشور کمک کند.