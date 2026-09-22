آغاز هفته دفاع مقدس در همدان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از هفته دفاع مقدس مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید گمنام با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دلاور مردی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و تجدید عهد با آرمان‌های شهدای والامقام برگزار شد.

در این مراسم که نماد آغاز برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سطح استان همدان است مجید صفدریان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، سردار بهاریان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان و سردار راستی فرمانده تیپ انصارالحسین(ع) حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی ضمن قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهید گمنام یاد و خاطره حماسه‌آفرینان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند و بر تداوم مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کردند.

گفتنی است همزمان با این مراسم ویژه‌برنامه‌های متعددی در سراسر استان همدان برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس تدارک دیده شده است که در روزهای آتی اجرایی خواهد شد.