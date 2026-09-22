اردوغان خواستار لغو حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، همزمان با سخنرانی در مراسم افتتاح سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ و افتتاح شماری از پروژه‌های آموزشی، مقاله‌ای را برای خبرگزاری بلومبرگ با عنوان «سازمان ملل باید حق وتو در شورای امنیت را لغو کند» نوشت.

وی در این مقاله تاکید کرد که لغو حق وتو باید نقطه شروع و هدف استراتژیک اصلی برای هرگونه اصلاحات معنادار باشد.

اردوغان ادامه داد: بدیهی است که صلح پایدار در دنیای امروز نمی‌تواند از طریق تکثیر بلوک‌های جدا از هم که با یکدیگر در ارتباط نیستند، محقق شود.

وی افزود که فجایع سال‌های اخیر از جمله همه‌گیری‌ها، بحران‌های انرژی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و درگیری‌های منطقه‌ای، ثابت کرده است که واگذاری مسئولیت حل بحران‌های جهانی به تعداد محدودی از پایتخت‌ها، دیگر با واقعیت‌های معاصر همخوانی ندارد.

اردوغان خاطرنشان کرد: اکنون ضروری است که نیاز به اصلاحات به یک نقشه راه ملموس تبدیل شود. لغو امتیاز قدرت وتو باید در قلب این نقشه راه قرار گیرد.

وی ابراز داشت که شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان بازتاب‌دهنده ساختار روابط بین‌المللی است که پس از جنگ جهانی دوم حاکم بود.

اردوغان گفت است که صرفا افزایش تعداد اعضای دائم، مشکل تمرکز قدرت را حل نخواهد کرد، بلکه به افزایش امتیازات نظام موجود منجر خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترکیه با طرح این پیشنهاد که عضویت دائم در شورای امنیت لغو شود، تأکید کرد که ضروری است تمامی اعضای شورا توسط مجمع عمومی برای دوره‌های مشخص انتخاب شوند؛ همچنین کشورهای مایل به پیوستن مجدد به شورا نیز باید از طریق انتخابات و با حمایت اکثریت کشورهای عضو، به عضویت درآیند.