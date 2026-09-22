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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

پویش جمع‌آوری پسماند پلاستیکی در مدارس استان سمنان اجرا می‌شود

پویش جمع‌آوری پسماند پلاستیکی در مدارس استان سمنان اجرا می‌شود

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از اجرای پویش جمع‌آوری پسماندهای پلاستیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس استان خبر داد و گفت: ترویج کاهش مصرف پلاستیک، هدف این پویش است.

سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل دانش‌آموز اظهار کرد: مدرسه یکی از مهم‌ترین بسترهای آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیستی است و دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود به خانواده و جامعه، نقش مؤثری در کاهش تولید و رهاسازی پسماندهای پلاستیکی داشته باشند.

وی ادامه داد: پسماندهای پلاستیکی به دلیل ماندگاری طولانی در طبیعت، یکی از عوامل تهدیدکننده زیست‌بوم‌ها و حیات وحش محسوب می‌شوند و مدیریت صحیح این پسماندها نیازمند تغییر الگوی مصرف، تفکیک و جمع‌آوری اصولی و مشارکت عمومی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه آموزش به تنهایی کافی نیست، گفت: هدف از اجرای این پویش، تبدیل آموزش‌های محیط زیستی به رفتار و مشارکت عملی دانش‌آموزان است تا آنها در کنار یادگیری مفاهیم مرتبط با محیط زیست، در پاکیزگی محیط پیرامون مدرسه و کاهش مصرف پلاستیک نیز مشارکت کنند.

یوسف‌پور ادامه داد: همراهی خانواده‌ها، مدارس، تشکل‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به شکل‌گیری یک جریان مستمر برای کاهش مصرف پلاستیک و نهادینه شدن فرهنگ مدیریت صحیح پسماند در جامعه کمک کند.

وی اضافه کرد: پویش جمع‌آوری پسماندهای پلاستیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی در استان سمنان اجرا می‌شود و آموزش، مشارکت دانش‌آموزان، پاکسازی محیط پیرامون مدارس و ترویج کاهش مصرف پلاستیک از محورهای اصلی آن خواهد بود.

کد مطلب 6954816

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