سعید یوسفپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل دانشآموز اظهار کرد: مدرسه یکی از مهمترین بسترهای آموزش و فرهنگسازی محیط زیستی است و دانشآموزان میتوانند با انتقال آموختههای خود به خانواده و جامعه، نقش مؤثری در کاهش تولید و رهاسازی پسماندهای پلاستیکی داشته باشند.
وی ادامه داد: پسماندهای پلاستیکی به دلیل ماندگاری طولانی در طبیعت، یکی از عوامل تهدیدکننده زیستبومها و حیات وحش محسوب میشوند و مدیریت صحیح این پسماندها نیازمند تغییر الگوی مصرف، تفکیک و جمعآوری اصولی و مشارکت عمومی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه آموزش به تنهایی کافی نیست، گفت: هدف از اجرای این پویش، تبدیل آموزشهای محیط زیستی به رفتار و مشارکت عملی دانشآموزان است تا آنها در کنار یادگیری مفاهیم مرتبط با محیط زیست، در پاکیزگی محیط پیرامون مدرسه و کاهش مصرف پلاستیک نیز مشارکت کنند.
یوسفپور ادامه داد: همراهی خانوادهها، مدارس، تشکلهای مردمنهاد و دستگاههای مرتبط میتواند به شکلگیری یک جریان مستمر برای کاهش مصرف پلاستیک و نهادینه شدن فرهنگ مدیریت صحیح پسماند در جامعه کمک کند.
وی اضافه کرد: پویش جمعآوری پسماندهای پلاستیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی در استان سمنان اجرا میشود و آموزش، مشارکت دانشآموزان، پاکسازی محیط پیرامون مدارس و ترویج کاهش مصرف پلاستیک از محورهای اصلی آن خواهد بود.
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