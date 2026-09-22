شناسایی «مزارع غیرمجاز رمزارز» با فناوری بومی؛ پایش آنلاین مصرف برق

به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز که ناترازی انرژی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع و شبکه‌های توزیع تبدیل شده است، دستیابی به ابزارهای تحلیل دقیق یک ضرورت استراتژیک است. حجم داده‌های خام تولیدشده توسط کنتورهای هوشمند و حسگرهای شبکه، در صورت عدم پردازش صحیح، تنها به اعداد بلااستفاده تبدیل می‌شوند. در همین راستا، یک شرکت دانش بنیان با رویکردی فناورانه، سامانه دستیار هوشمند مدیریت انرژی «پایش» را به عنوان یک اکوسیستم جامع برای جمع‌آوری، پایش، تحلیل و بهینه‌سازی مصرف انرژی معرفی کرده است؛ پلتفرمی که هدف آن تبدیل داده‌های خام به بینش‌های مدیریتی و تصمیم‌های عملیاتی است.

پایش آنلاین مصرف برق با یک سامانه بومی

سامانه «پایش» با ایجاد تصویری شفاف و لحظه‌ای از وضعیت تولید، توزیع و مصرف انرژی، نگاهی تازه به بهره‌وری در سازمان‌ها تزریق کرده است. این سامانه با فراهم‌سازی ابزارهای تحلیلی قدرتمند، امکان شناسایی نقاط کور مصرف را برای مدیران فراهم می‌کند. از جمله قابلیت‌های کلیدی این پلتفرم می‌توان به پایش آنلاین مصرف برق، تحلیل تخصصی پروفایل بار، بررسی روند هزینه‌ها و قبوض انرژی و همچنین شناسایی ناهنجاری‌های رفتاری اشاره کرد.

جلوگیری از جرایم ناشی از اضافه‌بار

این ابزار مدیریتی، با ارائه گزارش‌های دقیق، سازمان‌ها را در مسیر کاهش هزینه‌های عملیاتی و جلوگیری از جرایم ناشی از اضافه‌بار (دیماند) همراهی می‌کند. در واقع، «پایش» با تحلیل فرآیندها، به مدیران کمک می‌کند تا بهره‌وری تجهیزات خود را ارتقا داده و بر اساس داده‌های متقن، تصمیمات استراتژیک اتخاذ کنند.

هوش مصنوعی در خط مقدم؛ شناسایی مزارع رمزارز غیرمجاز

یکی از ویژگی‌های برجسته این سامانه، بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای کشف مصارف غیرمتعارف است. با توجه به چالش‌های پیش‌روی شبکه برق کشور، سامانه «پایش» به ابزاری برای کشف فعالیت‌های مشکوک تبدیل شده است. این سیستم با شناسایی الگوهای غیرعادی در رفتار مصرفی، می‌تواند به‌طور دقیق مصارف غیرمجاز و فعالیت‌هایی نظیر استخراج غیرقانونی رمزارز را شناسایی کرده و گزارش دهد. این قابلیت، به بهبود پایداری شبکه و جلوگیری از هدررفت منابع ملی کمک شایانی می‌کند.

مدل «دورنما انرژی»؛ آینده‌نگری با ۷ میلیون پارامتر محاسباتی

اوج نوآوری فنی در سامانه «پایش»، در مدل اختصاصی هوش مصنوعی آن با نام «دورنما انرژی» متبلور شده است. این مدل که توسط تیم تحقیق و توسعه (R&D) شرکت بهینه‌سازان توس طراحی شده، با اتکا به بیش از هفت میلیون پارامتر محاسباتی، به یکی از دقیق‌ترین ابزارهای پیش‌بینی در صنعت انرژی تبدیل شده است.

شناخت دقیق از پیک‌های احتمالی بار از ۴۸ ساعت قبل

«دورنما انرژی» با تحلیل دقیق داده‌های مصرف و رفتارهای پیشین، قادر است بار مصرفی را تا ۴۸ ساعت آینده پیش‌بینی کند. وجه تمایز این مدل، پایداری دقت آن حتی در شرایط نوسانی و تغییرات شدید مصرف است. این قابلیت به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا با شناخت دقیق از پیک‌های احتمالی بار در ۴۸ ساعت پیش‌رو، مدیریت بهتری بر عملیات خود داشته باشند و هزینه‌های انرژی را به حداقل برسانند.

تحلیل کلان‌داده‌ها و تضمین پایداری شبکه در ساعات اوج بار

کاربرد هوش مصنوعی در سامانه «پایش» تنها به پیش‌بینی محدود نمی‌شود؛ بلکه این پلتفرم با تمرکز بر تحلیل و پردازش کلان‌داده‌ها (Big Data Analytics)، نقشی کلیدی در پایداری شبکه ایفا می‌کند. «پایش» با تجمیع داده‌های دریافتی از کنتورهای هوشمند سراسر کشور (مانند داده‌های نرم‌افزار شهاب) و تلفیق آن‌ها با متغیرهای محیطی نظیر دمای هوا، الگوهای پیچیده مصرف را رمزگشایی می‌کند.

این رویکرد داده‌محور، به مدیران شبکه این امکان را می‌دهد که پیش از وقوع بحران‌های احتمالی، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضا اقدام کنند. سامانه «پایش» به عنوان یک دستیار هوشمند، پل ارتباطی میان داده‌های حجیم و تصمیم‌گیری‌های خردمندانه است که مسیر رسیدن به بهره‌وری انرژی و پایداری شبکه را در سطوح صنعتی و ملی هموار می‌سازد.