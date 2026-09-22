وی پی ان راه نفوذ هکرها به دولت ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وریسک ای آی، هکرها با اتکا به این شکاف امکان دسترسی و استخراج داده های ۲۴۶ هزار کارمند دولتی را یافته اند. این نشت اطلاعات نشان دهنده شکاف ها در کنترل‌های حساب‌های کاربری دارای دسترسی ویژه و نظارت مداوم را نشان می دهد و نیاز به تضمین مستحکم کنترل دسترسی را پررنگ تر می کند.

طی این عملیات هکرها با استفاده از اطلاعات کاربری حساب کارکنان بخش تعمیر و نگهداری و عملیات به تعداد انبوهی از فایل ها دسترسی یافتند و احتمالا داده های خصوصی متعلق به حدود ۲۴۶ هزار کارمند، مقام و پیمانکار دولت ژاپن را استخراج کرده اند.

این رویداد نشان می دهد چگونه فقدان سازوکار کنترلی در زمینه تخصیص حساب‌های کاربری دارای دسترسی ویژه و نظارت مداوم می‌تواند باعث شود که به خطر افتادن تنها یک نام کاربری و رمز عبور، به افشای گسترده داده‌ها منجر شود.

شواهد مستمر مبنی بر مقاوم‌سازی وی پی ان، اعمال احراز هویت چندعاملی (MFA) و وجود لاگ‌های آماده برای حسابرسی، دقیقا همان مستنداتی هستند که یک برنامه تضمین کنترل باید برای اثبات رعایت «مراقبت لازم» (Due Diligence) گردآوری کند.

وزراتخانه ها و آژانس های دولت مرکزی ژاپن، پیمانکارها وهر سرویس طرف ثالثی که به شبکه اشتراکی Government Solution Service متکی بود تحت تاثیر این حمله سایبری قرار گرفته است.