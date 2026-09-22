به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه میز بازی‌های رایانه‌ای ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با موضوع بررسی اصلاح اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد. در این جلسه با توجه به گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب اساسنامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تحولات گسترده حوزه بازی‌های رقومی، بر ضرورت بازنگری و بازنویسی اساسی اساسنامه تأکید شد.

همچنین موضوعاتی همچون تعیین جایگاه بنیاد در زیست‌بوم بازی، شفاف‌سازی مأموریت‌ها و حدود نظارت، توجه به ابعاد اقتصادی و صنعتی، تعریف زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و فعالان صنعت بازی مورد بحث قرار گرفت. در ادامه، بر ضرورت تعریف دقیق مفاهیم و مرزبندی مسئولیت دستگاه‌ها، تفکیک نظارت بر محتوا و تجهیزات، توجه به حوزه صنایع خلاق و استفاده از ظرفیت تخصصی حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی و علوم شناختی تأکید و پیشنهاد شد نقش بازی‌سازان و فعالان صنعت در ساختار و فرایند بازنگری اساسنامه پررنگ‌تر شود.

در نهایت در این جلسه پیشنهاد شد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کارگروهی برای بررسی دقیق‌تر این موضوع تشکیل دهد و پس از طی مراحل تصویب نحوه تغییر اساسنامه در هیئت مدیره و هیئت امنای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، تغییر اساسنامه بنیاد در قالب ارائه ماده واحده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری شود.