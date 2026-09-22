۲ سارق محتویات خودرو در ملارد راهی زندان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: ۲ سارق محتویات خودرو پس از تعقیب و گریز پلیسی در ملارد دستگیر و با اعتراف به بیش از ۲۰ فقره سرقت، روانه زندان شدند.
نورمحمدی اظهار کرد: مأموران کلانتری در شهرستان ملارد، ۲ سارق محتویات خودرو را هنگام ارتکاب جرم شناسایی کردند که متهمان بلافاصله از محل متواری شدند.
وی افزود: عوامل واحد گشت انتظامی با انجام عملیات تعقیب و گریز، خودروی پراید متهمان را که پلاک آن دستکاری شده بود، شناسایی و پس از رعایت قانون بهکارگیری سلاح و شلیک گلوله، خودرو را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی ملارد ادامه داد: هر ۲ متهم در این عملیات دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شدند.
نورمحمدی گفت: متهمان در جریان تحقیقات و بازجوییهای انجامشده به بیش از ۲۰ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کردند.
وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی و قضایی روانه زندان شدند.
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