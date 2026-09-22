به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح سه شنبه در بازدید از مرکز مداخله در بحران اورژانس اجتماعی بهزیستی استان بوشهر اظهار کرد: ارائه خدمات بهموقع، تخصصی و هدفمند میتواند از تشدید بسیاری از پیامدهای اجتماعی جلوگیری کرده و زمینه مداخله مؤثر در مراحل اولیه بحران را فراهم کند.
وی در این بازدید که با همراهی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر انجام شد، از نزدیک در جریان روند فعالیت مرکز، نحوه ارائه خدمات تخصصی به مراجعان و خانوادههای در معرض آسیب و همچنین مسائل و نیازهای موجود قرار گرفت.
ضرورت ارتقای خدمات خط ۱۲۳
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر فرآیند پاسخگویی به تماسهای خط ۱۲۳، شناسایی و ارزیابی موارد نیازمند مداخله، اعزام تیمهای تخصصی، ارائه خدمات مددکاری و روانشناختی و روند پیگیری و ارجاع موارد را بررسی کرد.
جهانیان همچنین با مددکاران و نیروهای تخصصی اورژانس اجتماعی دیدار و گفتوگو کرد و در جریان تجربیات، چالشها و مسائل آنان در فرآیند مداخله در بحرانهای اجتماعی قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش مهم اورژانس اجتماعی در مدیریت و کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: اورژانس اجتماعی یکی از مهمترین ظرفیتهای تخصصی در مواجهه با بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی است و سرعت و کیفیت مداخله در این مرحله میتواند در جلوگیری از گسترش و پیچیدهتر شدن آسیبها مؤثر باشد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی در صورت شناسایی بهموقع و مداخله تخصصی، قابلیت کنترل و مدیریت دارند و از این رو تقویت فرآیندهای مداخله در بحران، ارتقای کیفیت خدمات خط ۱۲۳ و افزایش دسترسی افراد و خانوادههای در معرض آسیب به خدمات تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد.
حمایت از نیروهای تخصصی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر بر ضرورت حمایت از نیروهای تخصصی اورژانس اجتماعی تأکید کرد و گفت: نیروهای فعال در این حوزه در خط مقدم مواجهه با بسیاری از بحرانهای اجتماعی قرار دارند و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، ارتقای تجهیزات و فراهمکردن زیرساختهای مناسب، از الزامات استمرار و ارتقای کیفیت خدمات اورژانس اجتماعی است.
جهانیان همچنین تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را در فرآیند مداخله و حمایت از افراد و خانوادههای در معرض آسیب ضروری دانست و اظهار کرد: مداخله مؤثر در آسیبهای اجتماعی نیازمند زنجیرهای هماهنگ از شناسایی و مداخله تا حمایت، درمان، ارجاع و پیگیری است و همکاری بیندستگاهی میتواند اثربخشی این فرآیند را افزایش دهد.
وی در پایان بر استمرار حمایت و پیگیری مسائل اورژانس اجتماعی، رفع موانع موجود و فراهمکردن امکانات و زیرساختهای مورد نیاز این مرکز تأکید کرد.
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