به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هیئت همراه با ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره زمینههای همکاری و تعامل میان این کانون و ستاد حقوق بشر گفتوگو کردند.
در این دیدار شاهمحمدی با اشاره به فلسفه ذاتی و جایگاه اجتماعی نهاد وکالت، صیانت از حقوق شهروندان و حقوق بشر را از مؤلفههای بنیادین فعالیت کانونهای وکلا دانست و تأکید کرد که ایفای مسئولیت اجتماعی در این حوزه، جایگاه ویژهای در کانون وکلای دادگستری مرکز دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت استقلال کانون وکلا و تاثیرگذاری مثبت این استقلال بر نقش کانون در حمایت از حقوق ملت ایران در سطح بینالمللی، بیان داشت: از معاونت امور بینالملل قوه قضاییه انتظار داریم این موضوع را به سایر مسئولان به ویژه رییس محترم قوه قضاییه انتقال دهند.
شاهمحمدی در ادامه با اشاره به جایگاه بینالمللی کانون وکلای دادگستری مرکز، عضویت این کانون در کانون وکلای بینالمللی (IBA) و ثبت درخواست عضویت مجدد در UIA را از ظرفیتهای مهم نهاد وکالت در عرصه بینالمللی برشمرد و گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز به واسطه حضور و عضویت در مجامع حرفهای و حقوقی بینالمللی، از اعتبار و ظرفیت قابل توجهی برای طرح و پیگیری موضوعات حقوقی و حرفهای در سطح بینالمللی برخوردار است.
وی همچنین گزارشی از اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در جریان جنگهای تحمیلی اخیر و پیگیری حقوق مردم ایران ارائه کرد و افزود: کانون در این دوره، علاوه بر انجام مکاتبات رسمی، رایزنی با نهادها و مراجع حقوقی بینالمللی را نیز در دستور کار قرار داد که در نتیجه این پیگیریها، کانون وکلای بینالمللی (IBA) و اتحادیه وکلای بینالمللی (UIA) در بیانیههایی حمله آمریکا و رژیم اسرائیل به خاک ایران را محکوم کردند.
در ادامه این دیدار نیز ناصر سراج ضمن تقدیر از اقدامات و عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز در جریان جنگ اخیر و تلاشهای این نهاد در مسیر دفاع از حقوق مردم ایران، از توسعه همکاری با کانون وکلای مرکز در زمینههای حقوق بشری و شهروندی استقبال کرد و اظهار داشت: ظرفیت علمی، تخصصی و حرفهای نهاد وکالت میتواند در صیانت از حقوق شهروندی و تبیین و پیگیری موضوعات حقوق بشری نقش مؤثری ایفا کند و تقویت تعامل میان ستاد حقوق بشر و کانون وکلای دادگستری مرکز میتواند به شکلگیری همکاریهای تخصصی و مؤثر در این حوزه منجر شود.
در این دیدار همچنین حاضران در جلسه هر یک به طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره زمینههای همکاری مشترک، ظرفیتهای نهاد وکالت در حوزه حقوق بشر و شهروندی و راهکارهای توسعه تعاملات حقوقی در سطح ملی و بینالمللی پرداختند و بر ضرورت تداوم گفتوگو و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی دو مجموعه تأکید شد.
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