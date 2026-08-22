به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در حاشیه مراسم گرامیداشت قربانیان تروریست در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در رابطه با مدرسه میناب جلسه شورای حقوق بشر برگزار شد. گزارش اولیه حاکی بود که قطعا به نفع جمهوری اسلامی رأی خواهند داد، اما در نهایت در رأی‌گیری هیچ کشوری را محکوم نکردند، هرچند کلیت ماجرا را محکوم کردند.

وی افزود: آنها گفتند باید کمیته حقیقت‌یاب به آنجا برود و بررسی کند چه کسی این شلیک را انجام داده و پیگیر موضوع هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه عنوان کرد: کمیته حقیقت‌یاب اخیرا هم پیگیری کرده‌اند و می‌خواهند محدوده تحقیق را گسترش دهند.

وی گفت: الان منطق زور حاکم است، نه زور منطق؛ هر کس زور دارد پیش می‌رود و مشکلی هم نیست. همه قوانین بین‌الملل که بیشترشان مصوبات خودشان‌ است را بدون استثنا رد کرده و زیر پا گذاشته‌اند و تابع هیچ قانونی نیستند، مگر آنچه به نفع‌شان باشد. مثلا اینکه ۱۶۸ دانش اموز و معلم بی گناه به شهادت رسیده برایشان مهم نیست اما اگر یک نفر از خودشان کشته شوند دنیا را محکوم می‌کنند.

سراج یادآور شد: دشمنان از حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کنند؛ حقوق بشری درکار نیست مگر اینکه به نفع خودشان باشد.