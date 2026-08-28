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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

احدی: وحدت و همدلی رمز عبور از مشکلات است

احدی: وحدت و همدلی رمز عبور از مشکلات است

کاشمر- امام جمعه موقت کاشمر با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز دارد گفت: اگر مردم و مسئولان با یکدیگر متحد باشند، می‌توان بر توطئه‌های دشمنان غلبه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی احدی امروز در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه کاشمر که با حضور اقشار مختلف مردم در آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: دولت‌ها بازوان رهبری بوده و هستند و رهبر کبیر انقلاب، رهبر شهیدمان و مقام معظم رهبری همواره از تلاش و خدمات مسئولان تقدیر کرده‌اند.

امام جمعه موقت کاشمر ضمن قدردانی از خدمات مسئولان در عرصه‌های مختلف افزود: مسئولان امروز باید با نگاه به الگوهایی همچون شهیدان رجایی و باهنر ، مرحوم رفسنجانی و همچنین شهدای خدمت، به ویژه شهید آیت‌الله رئیسی، مسیر خدمتگزاری صادقانه و خالصانه به مردم را ادامه دهند.

وی با اشاره به روز بانکداری اسلامی، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی اظهار کرد: بانک‌ها از ارکان مهم اقتصاد کشور هستند و خدمات زیادی ارائه می‌کنند، اما مردم نسبت به تأخیر در پرداخت برخی تسهیلات، به‌ویژه وام ازدواج، شرایط دریافت ضامن و میزان سود تسهیلات گلایه‌هایی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.

احدی ادامه داد: مردم انتظار دارند در شرایط اقتصادی موجود، تسهیلات ازدواج با سرعت بیشتری پرداخت شود و شرایط دریافت آن نیز برای جوانان و خانواده‌ها دشوار نباشد.

امام جمعه موقت کاشمر تصریح کرد: نمی توان گفت که همه مسئولان بدون اشکال هستند، اما اگر مجموع عملکرد مسئولان را نگاه کنیم، بسیاری از آنان انسان‌هایی پرتلاش و دلسوز هستند و ممکن است مانند هر انسانی نقاط ضعفی نیز داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به خانواده و پرهیز از بزرگ‌نمایی مشکلات گفت: همه زندگی‌ها فراز و نشیب دارد و نباید تنها بر گرفتاری‌ها تمرکز کنیم چون اگر نگاه انسان به زندگی تغییر کند و نعمت‌های الهی را ببیند، بسیاری از مشکلات قابل تحمل‌تر خواهد شد.

احدی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز دارد، افزود: مقام معظم رهبری نیز همواره بر پرهیز از اختلاف و تفرقه تأکید دارند و اگر مردم و مسئولان با یکدیگر متحد باشند، می‌توان بر مشکلات و توطئه‌های دشمنان غلبه کرد.

کد مطلب 6930394

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