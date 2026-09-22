فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته، ۳۰ شهریورماه، دانشآموزان پایه اول ابتدایی و پایه هفتم متوسطه در مدارس حضور پیدا کردند و زنگ شکوفهها و جوانهها به صدا درآمد.
وی افزود: از اول مهرماه نیز تمامی مدارس استان البرز به صورت رسمی بازگشایی میشوند و دانشآموزان همه مقاطع تحصیلی فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به جمعیت دانشآموزی استان گفت: در سال تحصیلی جدید حدود ۵۳۰ هزار دانشآموز در مدارس استان حضور خواهند داشت و ۲۷ هزار معلم نیز مسئولیت آموزش و تربیت آنان را بر عهده دارند.
شعبانی ادامه داد: تمامی تمهیدات لازم در قالب پروژه مهر پیشبینی شده و ساماندهی نیروی انسانی، ثبتنام دانشآموزان و سایر فرآیندهای مربوط به بازگشایی مدارس انجام شده است.
وی بیان کرد: حدود ۸۵ تا ۸۸ درصد کتابهای درسی دانشآموزان نیز توزیع شده و مدارس برای آغاز فعالیت آموزشی آماده هستند.
فعالیت مدارس به صورت حضوری است
مدیرکل آموزش و پرورش البرز تأکید کرد: فعالیت مدارس در سال تحصیلی جدید به شکل حضوری خواهد بود و همه دانشآموزان باید در مدارس حضور پیدا کنند.
شعبانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای آمادهسازی فضای مدارس گفت: نزدیک به سه هزار کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان شادابسازی شده است.
وی افزود: سرویسهای بهداشتی مدارس نیز با توجه به استهلاک ناشی از استفاده دانشآموزان، به صورت مستمر مورد بازسازی، رنگآمیزی و بهسازی قرار گرفتهاند.
بازسازی ۴۰ مدرسه آسیبدیده در جنگ
مدیرکل آموزش و پرورش البرز در ادامه درباره آسیبهای واردشده به مدارس استان در جریان جنگ اخیر گفت: در این مدت ۴۰ مدرسه استان شامل ۳۸ مدرسه دولتی و دو مدرسه غیردولتی آسیب دیدند.
شعبانی اظهار کرد: میزان خسارتها متفاوت بود و از شکستن شیشهها و آسیب به در و پنجرهها تا تخریب بخشهایی از دیوار و سقف مدارس را شامل میشد.
وی گفت: تمامی این مدارس مورد بازسازی قرار گرفتهاند و برای آغاز سال تحصیلی آماده هستند.
افتتاح ۱۶ پروژه آموزشی با ۱۹۵ کلاس درس
شعبانی از افتتاح ۱۶ پروژه آموزشی در استان البرز خبر داد و افزود: این پروژهها در مجموع شامل ۱۹۵ کلاس درس است که در حوزه نوسازی مدارس آماده بهرهبرداری شدهاند.
وی بیان کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و مسئولان استان این است که با اجرای پروژههای جدید، بخشی از کمبود فضاهای آموزشی در البرز جبران شود.
سرانه آموزشی البرز همچنان پایین است
مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به چالش کمبود فضای آموزشی در استان گفت: البرز در زمینه سرانه آموزشی همچنان با شرایط دشواری مواجه است.
شعبانی افزود: سرانه آموزشی استان حدود سه مترمربع به ازای هر دانشآموز است که از پایینترین سرانههای آموزشی کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مدارس استان به صورت دوشیفته فعالیت میکنند و میانگین تعداد دانشآموزان در هر کلاس نیز حدود ۳۰ نفر است؛ البته این میزان در مناطق و شهرهای مختلف متفاوت است.
مهاجرت، چالش مستمر آموزش و پرورش البرز
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز یکی از عوامل تشدیدکننده کمبود فضای آموزشی را مهاجرت به استان دانست و گفت: هر سال با ورود جمعیت جدید به البرز، بخشی از ظرفیت ایجادشده برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی جمعیت جدید مصرف میشود.
شعبانی خاطرنشان کرد: همزمان با ساخت مدارس جدید، روند مهاجرت نیز ادامه دارد و همین موضوع موجب میشود بخشی از کمبودهای قبلی همچنان باقی بماند.
وی تأکید کرد: با توجه ویژه دولت، حمایت رئیسجمهور، استاندار البرز و تلاش دستگاههای مرتبط، پروژههای متعددی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی در حال اجراست و امیدواریم با استمرار این اقدامات، استان به شرایط مطلوب آموزشی دست پیدا کند.
زنگ بازگشایی مدارس البرز نواخته میشود
شعبانی گفت: مراسم بازگشایی استانی مدارس البرز اول مهرماه در هنرستان ایثارگران، واقع در محدوده میدان آزادگان، با حضور مسئولان استانی برگزار و زنگ بازگشایی سال تحصیلی جدید نواخته خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه آموزش و پرورش و خانوادهها، زمینه آموزش بهتر دانشآموزان برای ساختن آیندهای بهتر و ایرانی آبادتر فراهم شود.
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