فرماندار دشتی: پیشگیری از خسارت‌ سیلاب نیازمند حمایت استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان دشتی اظهار کرد: در حال حاضر چند نقطه آسیب‌پذیر در شهرستان شناسایی شده که باید پیش از وقوع بارندگی‌های جدید و به جهت جلوگیری از خسارات احتمالی اقدامات پیشگیرانه برای رفع مشکلات آنها انجام شود.

وی افزود: هدف اصلی مدیریت بحران باید پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، به‌ویژه جلوگیری از خسارت‌های جانی به مردم در پی بارندگی‌های اخیر و حوادث ناشی از آن باشد و نباید منتظر وقوع حادثه بمانیم و سپس برای رفع مشکل اقدام کنیم.

فرماندار دشتی ادامه داد: در کنار استفاده از ظرفیت‌های استانی، از تمام ظرفیت‌های موجود در شهرستان نیز برای انجام اقدامات پیشگیرانه و رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده خواهیم کرد.

مقاتلی با اشاره به اهمیت مسیر راه دوم کردلان به عنوان یک محور پدافندی گفت: این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به آسیب‌های ایجاد شده و آب‌بردگی برخی راه‌ها در نقاط مختلف نیازمند توجه و کمک برای ترمیم و ایمن‌سازی مسیرهای شهرستان هستیم.

ضرورت لایروبی و بازگشایی دره‌های فصلی

وی بر ضرورت لایروبی و بازگشایی دره‌های فصلی تأکید کرد و گفت: شهرداران و دهیاران باید نسبت به لایروبی دره‌های فصلی در محدوده شهرها و روستاها اقدام کنند تا در زمان بارندگی، مسیر جریان آب با مشکل مواجه نشود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: سیل بند بالا دست شنبه و دره‌های گهلی، چاوشی -درازی از جمله نقاطی هستند که نیازمند تعیین تکلیف فوری و انجام اقدامات پیشگیرانه‌اند و باید پیش از وقوع بحران، مشکلات این مناطق با همتی استانی برطرف شود تا در زمان بارندگی و بروز حوادث احتمالی با مشکل مواجه نشویم.

مقاتلی با تقدیر از فعالیت های دوستداران محیط زیست در منطقه بکر بیرمی، تسهیل راه دسترسی به مناطق دارای پوشش مناسب گیاهی در این منطقه را یک ضرورت اجتناب ناپذیر توصیف کرد و خواستار همکاری جدی مدیران کل استانی جهت اخذ مجوز و کمک برای اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی در زمان بحران های نظیر آتش سوزی در این منطقه ارزشمند طبیعی شد.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه پیشگیرانه و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات لازم را برای کاهش خطرپذیری شهرستان و حفاظت از جان و اموال مردم در دستور کار قرار دهند.