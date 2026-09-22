مهدی کاظمی نماینده کره شمالی را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در دومین روز از مسابقات بوکس بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، امروز (سه‌شنبه) مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان، روی رینگ رفت.

کاظمی در نخستین مبارزه خود به مصاف نماینده کره شمالی رفت و در سه راند دیدنی و متفاوت، موفق شد حریف سرسخت خود را شکست دهد.

نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ایران در راند نخست مبارزه‌ای فنی و نزدیک را به نمایش گذاشت و با نتیجه سه بر دو به برتری رسید. کاظمی در راند دوم نیز با تکرار همین نتیجه، دومین راند را به سود خود پایان داد.

کاظمی در راند سوم با عملکردی متفاوت و مقتدرانه، برتری خود را به حریف دیکته کرد و در نهایت با رأی داوران و کسب نتیجه پنج بر صفر در این راند، پیروزی خود را قطعی کرد و دست او به نشانه برتری بالا رفت.

با این پیروزی، مهدی کاظمی نخستین بوکسور ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی بود که موفق شد با عبور از حریف خود، گام نخست را محکم بردارد.

هدایت تیم ملی بوکس مردان ایران در بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا برعهده همایون امیری است و احمد بحری نیز به عنوان مربی در کنار تیم ملی حضور دارد.

لازم به ذکر است، کاظمی در بازی بعدی مقابل نماینده سرشناس قزاقستان مبارزه خواهد کرد.