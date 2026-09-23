به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، دانیال شه‌بخش نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان کشورمان، در نخستین مبارزه خود به مصاف اودین عصر از اندونزی رفت و 5 بر صفر پیروز شد.

شه‌ بخش با کسب این پیروزی، جواز حضور در مرحله یک‌ هشتم نهایی را به دست آورد و در این مرحله به مصاف برنده دیدار نمایندگان تایلند و بنگلادش خواهد رفت.

روز گذشته مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان نیز در نخستین مبارزه خود موفق به شکست نماینده کره شمالی شد. کاظمی در دومین مبارزه خود باید به مصاف نماینده قزاقستان برود.