  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دانیال شه‌بخش به مرحله یک هشتم بوکس رسید

دانیال شه‌بخش به مرحله یک هشتم بوکس رسید

دانیال شه‌بخش در چهارمین روز بازی‌های آسیایی مقابل بوکسوری از اندونزی پیروز شد و به مرحله یک هشتم راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، دانیال شه‌بخش نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان کشورمان، در نخستین مبارزه خود به مصاف اودین عصر از اندونزی رفت و 5 بر صفر پیروز شد.

شه‌ بخش با کسب این پیروزی، جواز حضور در مرحله یک‌ هشتم نهایی را به دست آورد و در این مرحله به مصاف برنده دیدار نمایندگان تایلند و بنگلادش خواهد رفت.

روز گذشته مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان نیز در نخستین مبارزه خود موفق به شکست نماینده کره شمالی شد. کاظمی در دومین مبارزه خود باید به مصاف نماینده قزاقستان برود.

کد مطلب 6956377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها