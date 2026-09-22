 کمک بیش از هزار میلیارد تومانی خیرین به دانشگاه تهران طی ۱۱ سال

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر غلامی امروز در نهمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی کشور، با اشاره به سابقه فعالیت بنیاد حامیان دانشگاه تهران اظهار کرد: بنیاد حامیان دانشگاه تهران در هفتم آذرماه ۱۳۹۵ به ثبت رسید و فعالیت خود را در ۱۵ دانشکده و هفت واحد دانشگاه تهران آغاز کرد.
وی افزود: در حال حاضر شبکههای تخصصی بنیاد حامیان دانشگاه تهران نیز فعال هستند و در مجموع ۶۲۳ نفر در شورای عمومی بنیاد عضویت دارند.
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران با بیان اینکه طی ۱۱ سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان به دانشگاه تهران کمک شده است، ادامه داد: اگر بخواهیم این کمکها را با قیمت سکه در همان سالها معادلسازی کنیم، میزان حمایتهای صورتگرفته به رقم قابل توجهی میرسد.
غلامی با اشاره به روند افزایش تعداد خیرین و حامیان دانشگاه تهران گفت: از سال ۱۳۹۲ که نخستین جشنواره تجلیل از خیرین دانشگاه تهران برگزار شد، تعداد خیرین و حامیانی که به شیوههای مختلف از دانشگاه حمایت کردهاند، افزایش یافته و آمار ثبتشده بنیاد در این زمینه قابل توجه است.
وی همچنین با اشاره به انتشار صورتهای مالی بنیاد گفت: از سال ۱۳۹۴ صورتهای مالی حسابرسیشده بنیاد حامیان دانشگاه تهران در سایت بنیاد منتشر شده و اطلاعات مالی این بنیاد در دسترس است.
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران یکی از اقدامات این بنیاد را حمایت از دانشجویان مستعد عنوان کرد و گفت: طی ۱۱ دوره بورسیه دانشجویان مستعد، برتر و متقاضی حمایت، بیش از ۲۰ هزار دانشجو از انواع بورسیهها و حمایتهای مربوط به هزینههای تحصیلی استفاده کردهاند.
راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری برای جذب کمکهای خرد
غلامی با اشاره به استفاده بنیاد حامیان دانشگاه تهران از ابزارهای نوین تأمین مالی اظهار کرد: یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی که در سالهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته، صندوق سرمایهگذاری است که در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسید.
وی افزود: این صندوقها امکان جمعآوری کمکهای خرد مردمی را با حداقل مبلغ ۱۱۰ هزار تومان فراهم کردهاند و حامیان میتوانند به دو شیوه از این صندوقها حمایت کنند؛ به این صورت که کمک یا سهام به نام دانشگاه قرار گیرد و دانشگاه از منافع آن استفاده کند یا سهام به نام خود حامی باشد و منافع آن در اختیار دانشگاه قرار گیرد.
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران ادامه داد: با همکاری خیرین و حامیان و سازمان سرمایهگذاری دانشگاه تهران، تعدادی از حامیان بخشی از سهام شرکتها را خریداری و به بنیاد اهدا کردهاند. همچنین در برخی شرکتهای دانشگاه، حامیان با نمایندگی سازمان سرمایهگذاری دانشگاه تهران سرمایهگذاری کرده و سهام خود را به بنیاد صلح کردهاند.
ارتباط با بیش از ۳۴۰۰ دانشآموخته دانشگاه تهران
وی در ادامه به فعالیتهای مرتبط با دانشآموختگان دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه وظیفه تأسیس دفتر دانشآموختگان دانشگاه تهران بر عهده گرفته شده، تاکنون ارتباط با بیش از ۳۴۰۰ نفر از دانشآموختگان داخل ایران و سایر کشورها برقرار شده و این افراد در شبکههای مجازی مرتبط با بنیاد عضو هستند.
تکریم خیرین جاودان دانشگاه تهران
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران همچنین از اجرای برنامههایی برای تکریم خیرینی که طی سالهای مختلف و با نیتهای گوناگون از دانشگاه تهران حمایت کردهاند، خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار هیئت مدیره بنیاد حامیان قرار گرفته است.
وی افزود: تصاویر خیرین جاودان دانشگاه تهران بر روی دیوار بیرونی ساختمان بنیاد حامیان قرار گرفته است و تلاش شده است تصاویر خیرینی که از سال ۱۳۱۳ تاکنون امکان دسترسی به تصویر آنها وجود داشته، در این مجموعه به نمایش گذاشته شود.
به گفته غلامی، این دیوار در خیابان وصال شیرازی، در مسیر تقاطع خیابان طالقانی و خیابان وصال شیرازی قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به حضور بنیاد حامیان دانشگاه تهران در نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی مختلف، گفت: در طول سالهای گذشته حمایت خیرین از دانشگاه در حوزه احداث ساختمانهای مختلف نیز انجام شده است.
حمایت خیرین از توسعه زیرساختهای دانشگاه تهران
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران با اشاره به قدمت بیش از ۹۰ ساله دانشگاه تهران اظهار کرد: دانشگاه تهران ساختمانهای قدیمی و فرسودهای دارد که نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی قابل توجهی دارند و در این زمینه حمایت خیرین اهمیت زیادی دارد.
وی به برخی طرحهای عمرانی و حمایتی اشاره کرد و گفت: خوابگاه ۲۳۲ تخته با حمایت بنیاد فرهنگی مصلی نژاد احداث شده و احداث کوی دانشجویی مولانا نیز توسط یکی دیگر از خیرین در دست اجراست که بهزودی جلسهای در این زمینه برگزار خواهد شد.
برگزاری جشنواره تجلیل از خیرین و جایزه کریم
غلامی با اشاره به برگزاری جشنواره تجلیل از خیرین دانشگاه تهران گفت: تاکنون ۱۳ جشنواره تجلیل از خیرین برگزار شده است و موضوع حمایت از علوم نیز در این جشنوارهها مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: با کمک دبیرخانه دائمی جشنواره، از خیرین و حامیانی که در سراسر کشور فعالیت میکنند، صرفاً محدود به دانشگاه تهران نیستند، همچنین از دانشجویان و استادان در این جشنوارهها دعوت میشود.
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران با اشاره به انجام وظایف قانونی بنیاد نیز گفت: انجام امور مالیاتی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی از دیگر وظایف بنیاد است که دنبال میشود.
وی همچنین از برگزاری نخستین دوره جایزه کریم در سال گذشته خبر داد و گفت: در نخستین دوره این جایزه از ۵۰ نفر از شاگرداولهای مقطع کارشناسی در ۵۰ رشته تقدیر شد.
غلامی ادامه داد: دومین دوره جایزه نیز در رشتههای مختلف از جمله فیزیک و علوم تجربی و زبانهای خارجی برگزار شده و دانشجویان دانشگاه تهران در آن ثبتنام کردهاند.
وی در پایان با اشاره به فعالیت بنیاد حامیان دانشگاه تهران در شبکههای اجتماعی گفت: بنیاد حامیان در شبکههای اجتماعی نیز فعال است و تلاش میکند ارتباط خود را با خیرین، حامیان، دانشجویان و دانشآموختگان توسعه دهد.
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران در پایان از میزبان نهمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی کشور تشکر کرد.
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