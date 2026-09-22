حمیدی: ظرفیت خوابگاهی گلستان نباید بلااستفاده بماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی در بازدید از خوابگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، وضعیت فضاهای خوابگاهی، امکانات موجود و میزان آمادگی این مجموعه برای پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید را بررسی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه و نوسازی فضاهای خوابگاهی اظهار کرد: افزایش ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی باید با جدیت دنبال شود تا بخشی از نیاز دانشجویان به‌ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی تأمین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: اولویت استفاده از ظرفیت خوابگاه‌ها با دانشجویان غیربومی گرگان و استان است و در صورت وجود ظرفیت مازاد، باید امکان اسکان دانشجویان سایر دانشگاه‌ها نیز فراهم شود.

حمیدی بر هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای رفع کمبودهای خوابگاهی و ارتقای شرایط اسکان دانشجویان تأکید کرد و گفت: استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از نیازهای دانشجویان در آغاز سال تحصیلی را پاسخ دهد.

در این بازدید، رزاق‌نژاد، دادستان مرکز استان گلستان نیز حضور داشت.