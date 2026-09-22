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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

حمیدی: ظرفیت خوابگاهی گلستان نباید بلااستفاده بماند

حمیدی: ظرفیت خوابگاهی گلستان نباید بلااستفاده بماند

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خوابگاه‌ها برای پاسخ به نیاز دانشجویان در آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی در بازدید از خوابگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، وضعیت فضاهای خوابگاهی، امکانات موجود و میزان آمادگی این مجموعه برای پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی جدید را بررسی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه و نوسازی فضاهای خوابگاهی اظهار کرد: افزایش ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی باید با جدیت دنبال شود تا بخشی از نیاز دانشجویان به‌ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی تأمین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: اولویت استفاده از ظرفیت خوابگاه‌ها با دانشجویان غیربومی گرگان و استان است و در صورت وجود ظرفیت مازاد، باید امکان اسکان دانشجویان سایر دانشگاه‌ها نیز فراهم شود.

حمیدی بر هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای رفع کمبودهای خوابگاهی و ارتقای شرایط اسکان دانشجویان تأکید کرد و گفت: استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از نیازهای دانشجویان در آغاز سال تحصیلی را پاسخ دهد.

در این بازدید، رزاق‌نژاد، دادستان مرکز استان گلستان نیز حضور داشت.

کد مطلب 6955620

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