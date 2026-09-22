خرید حمایتی مرغ مازاد قزوین با نرخ ۳۳۵ هزار تومان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست تمشیت امور ادارهکل پشتیبانی امور دام استان قزوین اظهار کرد: با افزایش تولید مرغ و با هدف جلوگیری از برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، طرح خرید حمایتی مرغ مازاد تولید در استان قزوین از ۲۵ شهریورماه در دستور کار ادارهکل پشتیبانی امور دام قرار گرفته است.
پریسا ولدآبادی عنوان کرد: اجرای این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان، مدیریت عرضه و تقاضا، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و ایجاد ثبات در بازار محصولات پروتئینی انجام میشود.
وی افزود: خرید حمایتی در مقاطع افزایش تولید میتواند با مدیریت بخشی از مرغ مازاد، از فشار عرضه در بازار بکاهد و زمینه استمرار تولید و تأمین پایدار نیاز مصرفکنندگان را فراهم کند.
سرپرست تمشیت امور ادارهکل پشتیبانی امور دام استان قزوین با اشاره به شرایط خرید عنوان کرد: مرغ مازاد تولید به قیمت هر کیلوگرم سه میلیون و ۳۵۰ هزار ریال معادل ۳۳۵ هزار تومان، بهصورت کارتنی و با تحویل درب سردخانه خریداری میشود.
ولدآبادی ادامه داد: تسویه حساب مرغ تحویلی نیز به سه شکل دریافت نهادههای دامی، پرداخت نقدی یا ترکیبی از نهاده و وجه نقد انجام خواهد شد.
وی حمایت از تولیدکنندگان و همزمان تأمین و تنظیم بازار را از اولویتهای ادارهکل پشتیبانی امور دام استان قزوین دانست و گفت: اجرای این طرح با همکاری دستگاههای مرتبط و فعالان بخش تولید دنبال میشود تا ضمن مدیریت مرغ مازاد، تعادل در بازار استان حفظ شود.
نظر شما