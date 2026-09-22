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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

طلای نخست ایران در ناگویا بر گردن کاراته‌کای قمی نشست

طلای نخست ایران در ناگویا بر گردن کاراته‌کای قمی نشست

قم- کاراته‌کای وزن منهای ۷۵ کیلوگرم تیم ملی ایران با شکست حریف ترکمنستانی، نخستین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نعمتی با برتری برابر رقیب ترکمنستانی، عنوان قهرمانی رقابت‌های کاراته بیستمین دوره بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد.

این پیروزی، نخستین مدال طلای کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به شمار می‌رود و نام نماینده قم را به عنوان نخستین طلایی ایران در این دوره از رقابت‌ها ثبت کرد.

نعمتی در پیکارهای وزن منهای ۷۵ کیلوگرم کاراته، به مصاف حریف ترکمنستانی رفت و با عبور از این رقیب، جایگاه نخست این وزن را به دست آورد.

این کاراته‌کای قمی با کسب مدال طلا، سهمی مهم در موفقیت تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ایفا کرد.

کد مطلب 6955082

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